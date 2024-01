El obispo José Mazuelos, en COPE: "Si puede, no tengo dudas de que el Papa vendrá a Canarias"

Este fin de semana han llegado a las costas de Canarias 702 migrantes. La mayoría de ellos lo han hecho a la isla de El Hierro donde los equipos de Salvamento trabajan sin descanso. Hace unos días conocíamos el balance que hace el colectivo Caminando Fronteras. Señalaba que más de 6 mil personas, exactamente 6.618 personas, murieron en 2023 intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos, una media de 18 cada día.Es una cifra sin precedentes que triplica los registros del año anterior. Además, entre las personas fallecidas en el 2023, 384 eran niños.



Ante esto reto migratorio cada día la Iglesia trata de dar respuesta a los problemas y a la difícil situación en la que se encuentran estos migrantes.

Los desafíos sobre migraciones que los obispos canarios plantearon en su reunión con el papa Francisco.



??Muestran preocupación por los menores y extutelados y transmiten la labor que está haciendo la Iglesia.@NivarienseD@DiocesisCanaria@PMigracioneshttps://t.co/WHebFq5ytw — Revista Ecclesia (@Ecclesia_ES) January 15, 2024

Desde que estas personas llegan a España, las diócesis canarias les dan los primeros cuidados que necesitan y después los acompañan y comienzan junto a ellos un proceso para favorecer su integración en la sociedad. El Papa Francisco siempre ha sido consciente de la gran labor que hace la Iglesia en Canarias de hecho el pasado mes de noviembre escribió una carta a los obispos de las islas para agradecerles la respuesta que cada día dan a los migrantes.

Los llamó a construir redes de amor y faros de esperanza que sanen las heridas de los que sufren. También los invitó al Vaticano a una audiencia con él que ha tenido lugar esta misma mañana. Sobre las nueve de la mañana, el Papa Francisco ha recibido a los tres obispos del archipielago. A José Mazuelos, obispo de Canarias, a Cristobal Déniz, obispo auxiliar de esa misma diócesis de Canarias y a Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Junto a ellos también ha estado en esa audiencia el presidente autonómico de Canarias, Fernando Clavijo.

El obispo de Canarias, en 'Mediodía COPE': "Es triste ver niños sin padres"

En 'Mediodía COPE' nos ha atendido el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos: “Hemos notado la sensibilidad del Papa Francisco, la preocupación por la realidad en Canarias, por esta realidad de la migración tan dura. El Papa nos ha recibido. Le hemos mostrado toda la realidad de la migración y todos los problemas que plantea. Me encanta ver que el Santo Padre tiene mucha sensibilidad por los más pobres. Una sensibilidad por una realidad que gracias a que él se ha introducido, podemos decir que este problema no es un problema de Canarias es un problema de África, es un problema de Europa, es un problema de España y no se puede dejar a Canarias sola”.

El obispo de la diocesis de Canarias ha explicado que esta visita del Papa puede ayudar a tender puentes entre personas y a mejorar su relación con las administraciones: “Estamos trabajando varias diócesis de África y también de España donde se tiene también información de origen de Senegal, de Gambia, de Mali, también del Sáhara, de Mauritania. Toda la realidad eclesial donde el Papa tiene esa información de porqué salen el qué les lleva a ir a Canarias y la realidad de esa ruta atlántica que siempre acaban en Canarias. El es consciente de todo este problema”.

Los 3 obispos de @DiocesisCanaria: Bernardo Álvarez, Cristóbal Déniz y José Mazuelos confirman que el #Papa está muy informado de la situación que afronta #Canarias tras la llegada en 2023 de 40.000 personas.

José Mazuelos valora en @MediodiaCOPE y @TRECE_es el encuentro pic.twitter.com/q08kYifly2 — Eva Fernández (@evaenlaradio) January 15, 2024

José Mazuelos ha querido también referirse al problema de los menores en las islas. A su juicio es urgente actuar: “Le hemos transmitido al Papa que lo que nos preocupa son los menores. Es responsabilidad del gobierno de Canarias pero no puede afrontar mas de 4.000 menores. Estamos percibiendo que llegan niños de 7 y 8 años que los padres los meten en las barcazas esperando que tengan un futuro mejor, una esperanza. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Es triste ver niños sin padres, que los padres los han metido en la patera para ver si llegan a España. Como tiene que estar la familia de desesperada para buscar esa via de esperanza. Esto es una realidad nueva que estamos encontrando ver a esos pequeños es dramático”.

El obispo de la diocesis de Canarias considera que esta visita del Papa puede abrir el fenomeno de la migración a la esperanza: “El hecho de que el Papa nos citara ya ha sensibilizado un poco al gobierno central. Ha puesto un ministro que coordine que además es canario. Los ministros han ido a preocuparse por esta realidad. Esperemos que sigan preocupándose. No podemos abandonar a Canarias con los menores. No es un problema de Canarias es un problema de Europa, de África y de España. El Papa va a ser una luz, un camino de esperanza y sobre todo de una globalización de un problema que no se puede reducir a una comunidad autónoma porque es un problema global”.

Pilar García Muñiz también le ha preguntado a José Mazuelos por una hipotética visita del Papa a sus islas: “Hemos invitado al Papa a Canarias. He visto que esta sensibilizado y si él puede va a hacer lo posible por marcar esta realidad sabiendo que su presencia puede ser un aluvión de soluciones a esta problemática. Si puede, no tengo dudas de que vendrá”.

Por último, José Mazuelos ha asegurado que necesitan de ayuda institucional para poder seguir realizando rutas de hospitalidad que permitan a migrantes viajar a la península en busca de nuevas oportunidades: “En esta ruta de hospitalidad, diócesis de la península acogen a menores que ya han tenido que abandonar los centros. Hemos abierto esa ruta de solidaridad con todas las diócesis, ya hay muchas que han acogido a estos jóvenes para darles una formación y una solución. Ojalá tuviéramos más apoyo del Gobierno Central para facilitar estas rutas de hospitalidad, ellos son claves en este sentido. Les hemos tendido la mano, somos subsidiarios y esperemos que esta visita del Papa sirva para que nos sigan facilitando esa ruta de hospitalidad para que puedan salir migrantes de Canarias y puedan tener formación en otras diócesis de España”.