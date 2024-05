"El niño es un producto que se encarga y se paga": las consecuencias de la reproducción artificial

En el último año, 146 bebés nacidos por gestación subrogada han sido registrados en España a pesar de que esta práctica está prohibida en nuestro país. Además, según datos estadísticos que proceden de 334 centros públicos y privados en España, durante el pasado 2021 se llevaron a cabo un total de 165.000 ciclos de fecundaciones in vitro y 33.000 inseminaciones artificiales.

Después de analizar todas estas nuevas formas de reproducirse, se nos vienen a la cabeza muchas preguntas, ¿Nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que todo, sin excepción alguna, se puede comprar? ¿Es la vida un producto? ¿Cuáles son realmente las consecuencias que sufren las madres que se ofrecen a participar en estos “contratos” por gestación subrogada y los niños que “nacen” a través de ellos?

"El niño se está convirtiendo en un producto que se encarga y se paga"

Para responder a todas estas preguntas, nos ha acompañado hoy en el estudio de'Mediodía COPE', el investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de Reproducción Asistida de la Universidad de Navarra, Francisco Güell.Francisco nos ha contado que “Cuando uno se plantea utilizar el cuerpo de una mujer para gestar a un individuo y después se desprende para dárselo a otra persona, el niño se está convirtiendo en un producto que se encarga y se paga, transformamos la vida humana en algo como un coche o como el bolígrafo que tú Pilar, llevas en la mano”.

Además, se trata una práctica que mueve mucho dinero, y que, además, enriquece a los intermediarios que intervienen.Francisco apuntaba que “lo que está claro es que los fondos de inversión internacionales que antes se centraban en imnuebles, ahora se centran en estas clínicas de reproducción asistida”.

"No hay tanta necesidad como la que se está planteando"

El aumento del uso de estas prácticas es una realidad, Francisco añade que “esas personas consideran que no pueden tener niños, pero en lugar de preguntarse por qué no pueden, acuden directos a las clínicas. No hay tanta necesidad como la que se está planteando. Por otro lado encontramos que la gente espera mucho a tener hijos, hay una especie de embudo en los sistemas sanitarios y en la publicidad para que alguien no se plantee tener niños cuando es joven y si se le presenta algún problema, acuda directo a una clínica de reproducción asistida".

Además, nuestro ha participado en un estudio en el que han participado ocho países europeos: “Hemos analizado la informacion que ofrecen las clínicas a la sociedad. Estas, en mujeres de 45 años que tienen una tasa de éxito del 1%. Las clínicas hablan en realidad de un 60%, o 70%. Pero en realidad no se hace referencia a los niños nacidos vivos, si no a los embarazos. Es ahí donde encontramos el engaño”.

