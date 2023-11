La historia de Naiara, una aventurera sin límites que participará en una carrera en San Sebastián

Nuestra siguiente historia la protagoniza Naiara Arteaga. Está a punto de cumplir 40 años. Nació sin brazos y sin una pierna. Ha tenido una vida entre hospitales, médicos y prótesis, pero recuerda que su infancia fue feliz.

En la adolescencia, la cosa cambió. Ahí fue consciente de las dificultades y necesitó ayuda psicológica. Pensaba que nunca llegaría a hacer lo mismo que los demás. Por suerte, la circunstancia cambió. Ahora estudia psicología e intenta ayudar a personas que no encuentren el sentido de su vida.

Esta semana ha estado haciendo el Camino de Santiago y el domingo participa en una de las carreras más antiguas de nuestro país, la Behobia-San Sebastián. Tiene 20 kilómetros y 104 años de historia.

Naiara ha comenzado su intervención en 'Mediodía COPE' agradeciéndole a Pilar García Muñiz la presentación que le ha hecho. Además, esta gran aventurera ha contado que se encuentra en la estación de autobuses de Santiago. A punto de emprender su viaje. "En un par de horas, salgo a San Sebastián. No paro y no quiero parar. Tengo una emoción dentro increíble", cuenta.

Esta chica va en sillas de ruedas y explica que hay una asociación en Vigo llamada Discamino que se dedica a ayudar a que todo el mundo pueda realizar el Camino. En su caso, cuenta que ha sido una experiencia corta pero increíble. Era la segunda vez que lo realizaba. "Han venido también un grupo de cuarenta personas, así que ha sido muy bonito. Nos hemos reunido para visibilizar que sí se puede y que no nos va a parar la discapacidad".

"Los albergues de la Xunta están todos adaptados, que eso es un punto a favor también", alaba.

Esta última gran vivencia que realizará Naiara significa mucho porque "fui voluntaria durante muchos años con una asociación de deportes adaptados de San Sebastián. Este año, he conocido a un amigo. Él es deportista y me ofreció hacer la carrera. Y como a nada digo que no... pues aquí estoy. Preparadísima para el domingo". Su amigo le acompañará, e indica que "a esta modalidad le llamamos atletismo asistido. Él me impulsa y es el que realiza todo el esfuerzo, aunque dice que somos un equipo".

En la ciudad de Córdoba, Argentina, subió también el monte más alto. "Ahí me quité millones de miedos. Impresionadísima. Mis ojos jamás habían visto tal amplitud de naturaleza y de libertad. Por unos segundos sentí que no tenía discapacidad".

