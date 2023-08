Multas de hasta 750 euros: estas son las tres cosas que no debes hacer en una despedida de soltero en Granada

¿Quién no se ha encontrado alguna vez con una despedida de soltero por la calle o en algún bar? Este tipo de celebración es muy común y se da en la mayoría de las grandes ciudades de España. Están marcadas por la música, la fiesta, el alcohol y, desgraciadamente, muchas veces también les acompañan conductas inapropiadas. Precisamente por eso, el Ayuntamiento de Granada ha decidido modificar ahora su ordenanza para garantizar la convivencia entre los visitantes y los vecinos. Aquí tienes el audio en el que Jorge Saavedra, portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada, explica por qué te pueden multar en 'Mediodía COPE'.

Audio





Siempre se ha dicho que en el equilibrio está la virtud, y todo el mundo entiende que aquellas personas que se van a casar hagan una celebración por todo lo alto justo antes del enlace, pero siempre respetando a la gente del lugar en el que se hace esa despedida.

Granada es una de las ciudades en las que más ambiente joven se respira de toda España y, precisamente por eso, es muy común ver a grupos de chicos y chicas jóvenes que recorren sus calles en una despedida. El caso es que los vecinos llevaban ya un tiempo reclamando el derecho al descanso. Y todo porque había una serie de comportamientos molestos ante los que la policía no podía hacer absolutamente nada.

"No queremos prohibir y que dejen de visitarnos, pero sí que lo hagan con cierto orden"



Granada ya ha empezado todos los procedimientos para proteger el descanso de sus vecinos, y quizá a partir de ahora haya alguna otra ciudad española que también quiera sumarse a la iniciativa y crear una normativa propia. Lo que todavía no se sabe con certeza es cuándo va a entrar en vigor la regulación, que podría tardar todavía varios meses. Así explica cómo ha surgido la iniciativa el portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra:

"Esto se ha hecho después de hablar y de sentarse con los propios hosteleros, que son los que también nos reclaman que esto se regule. De hecho, te encuentras en Granada muchos carteles en determinados establecimientos que prohíben la entrada de este tipo de grupos si van con una actitud que no sea la adecuada" comenta.

Además, también ha añadido que esto no significa que quieran eliminar las despedidas de su ciudad, "no queremos prohibir y no queremos que dejen de visitarnos, pero sí que lo hagan con cierto orden y con unas normas claras para conciliar que se pueda descansar, que los granadinos vivan tranquilos y que se pueda pasear por la calle". Aquí tienes el audio completo en el que Saavedra da todos los detalles de este cambio de normativa en 'Mediodía COPE'.

Audio





