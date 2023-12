A las 18:45 horas se disputa el partido de la Liga de Campeones entre el Lens y el Sevilla y, a esta hora, por sorprendente que sea, los 300 aficionados que han viajado a la ciudad francesa todavía no saben si podrán ver o no en el estadio el partido de su equipo.





Y todo esto porque tras el anuncio que el ministro del Interior de Francia hizo “a bote pronte” como cuenta Asunción Serena, corresponsal de COPE en París en 'Mediodía COPE', “el domingo” y del que nadie sabía nada y que “la Prefectura de Lens emitía la orden este lunes”, coincidiendo con la llegada de algunos aficionados del club andaluz, “de forma improvisada”.

Una orden por la que a los aficionados sevillanos no sólo no se les permitirá acceder al estadio para ver el partido (aunque el Sevilla ha presentado un recurso cuya resolución se conocerá sobre as 15:00 horas, más o menos) sino que ninguno de los hinchas desplazados a Lens podrán pasear por la ciudad distintivos del equipo, tales como camisetas o bufandas, entre las 10 de la mañana de este martes y las 3 de la madrugada del día siguiente, exponiéndose a multas que van desde los 30.000 euros a los seis meses de prisión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y todo esto para “justificar hablar del contexto general de violencia que hay en los estadios de fútbol en Francia, del riesgo particularmente alto de atentado, el hecho de que el partido se juegue con las entradas agotadas y que se ha identificado como de riesgo por la División Nacional de la Lucha Contra los Hooligans”, explica Asunción.

Concreta la corresponsal de COPE en Francia que “ahora mismo solo pueden entrar en el estadio los aficionados franceses y aquellos que no digan que son del Sevilla, ni se postulen con el equipo ni nada”.

Una decisión que no solo ha sorprendido, decepcionado y angustiado a los aficionados sevillanos como pudimos escuchar anoche en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, sino también, como asegura Asunción Serena, “el alcalde de Lens está superdecepcionado y, por supuesto, todos los hoteleros, los comerciantes... porque para ellos es una cantidad de dinero y una fiesta aguada porque según ellos allí no ha habido ningún problema de este tipo”.

Recuerda Serena que estas medidas “se han tomado contra otros equipos franceses a raíz de la muerte de una de un aficionado del equipo de Nantes, que hubo una pelea entre los del Niza y los del Nantes y acabó un señor muerto acuchillado”.

Audio









“La llevamos puesta”, así responde la afición del Sevilla a la orden de Lens

Pasada la noche, los 300 hinchas que han viajado hasta Lens siguen en la ciudad a la espera de saber qué pasará esta tarde minutos antes del partido y si podrán entrar o no en el estadio. Mientras tanto, ocupan el tiempo paseando por la ciudad y ¿cumpliendo la norma que les prohíbe exhibir camisetas o bufandas del Sevilla para no enfrentarse a una multa de 30.000 euros o incluso a penas de prisión de seis meses.

Allí se encuentra Rocío Díaz, presidenta de la peña sevillista 'Tito Poulsen' que está en la ciudad francesa desde el lunes por la tarde.





Rocío confirma a 'Mediodía COPE' que se enteraron el domingo por la tarde de lo que estaba pasando, aunque llamaron al club para confirmarlo y que ellos nos dijeron que no sabían nada".

A lo largo de esta mañana, Rocío y los aficionados que han viajado junto a ella han recorrido las calles de la ciudad y asegura que todo está tranquilo y que “ha sido más el mido de toda la información recibida” que lo que están viviendo en estos momentos.

Además, esta aficionada, ratifica lo que contaba nuestra corresponsal Asunción Serena de que “el alcalde y la gente de la hostelería está a nuestro favor y nos animan a que saquemos las camisetas, las bufandas... y que le demos un poco de normalidad a esto”.

Asegura Rocío que la camiseta del Sevilla “la llevo puesta ahora mismo” y confirma que “llevamos toda la mañana paseando y no hemos visto a la Policía”, como puedes escuchar en el siguiente audio.

Audio