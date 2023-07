El motivo por el que los vecinos de un municipio de La Coruña se ven obligados a cerrar el grifo: "Una faena"

Los vecinos de Betanzos, un municipio de Coruña, viven una situación muy complicada. Se han visto obligados a cerrar temporalmente el grifo en sus inmuebles. ¿Quieres saber por qué? Descúbrelo en el siguiente audio.

En concreto, ha sido la alcaldesa del pueblo, María Barral Varela, la que ha dado todos los detalles sobre lo que les sucede en los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

"Los técnicos de la Consellería de Sanidad no lo ven claro. Es un virus que normalmente no se analiza, no está contemplado en ninguna norma de la Unión Europea ni en el real decreto de este año. Con lo cual no hay un histórico con el que comparar para saber de donde viene", explicaba.

El problema radica en que la presencia actual del "norovirus" supone un riesgo en la salud de los vecinos del pueblo. Esto está causando que el agua del grifo no sea apta para el consumo. Sus cerca de 13.000 habitantes no pueden beber agua del grifo, tampoco pueden cocinar ni lavarse los dientes o las manos. Solo la pueden usar para fregar o para ducharse.

"Se está haciendo lo posible para controlar la situación"

La alcaldesa ha confesado en COPE el gran problema de lo que les está sucediendo. Ya no solo a nivel salud de los vecinos, que también. Si no que en esta época la localidad suele recibir bastante turismo y esto está suponiendo un problema. "Espero que la gente siga viniendo a Betanzos, se está haciendo lo posible por controlar la situación. Con todo este trabajo, garantizamos las buenas condiciones a quiénes nos visiten”, explicaba.

Los expertos han contado en 'Mediodía COPE' que este virus ya estuvo presente en las aguas del municipio el pasado mes de junio. Ya entonces generó un gran problema entre los vecinos: más de 400 casos de gastroenteritis. Y ahora, la historia se ha vuelto a repetir.

La voz de alarma esta última vez ha saltado gracias al acuerdo que estableció el Ayuntamiento con la Consellería de Sanidad. Ahora se hacen revisiones periódicas, para prevenir que esto volviera a suceder. Y efectivamente, el pasado jueves volvió a dar positivo.

Aún siguen investigando cuál es la procedencia del "norovirus" y de dónde ha podido venir este problema. Así que hasta poder solventar el problema, desde el Ayuntamiento, han vuelto a recurrir al mismo procedimiento que el mes de junio.

Han colocado, en diferentes puntos de la localidad, camiones cisterna. De esta forma, los vecinos podrán llevarse garrafas a casa para el consumo propio. En el caso de las personas mayores o quiénes no puedan moverse, será Protección Civil el encargado de llevarles el agua potable hasta su domicilio. Escucha aquí la entrevista al completo

