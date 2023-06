Betanzos (A Coruña) abre cisternas de agua potable ante cientos de casos de gastroenteritis

La consellería de Sanidade ha restringido el consumo del agua de la traída en Betanzos (A Coruña) ante la crecida exponencial de casos de gastroenteritis. Pese a que todas las analíticas hechas hasta ahora por la empresa concesionaria muestran parámetros correctos, no paran de aumentar las personas con síntomas. Se acercan a 300 las afectadas, cuando el domingo rondaban el medio centenar.

El origen de los problemas es un misterio, porque los síntomas no solo se dan en personas que han bebido el agua del grifo. La alcaldesa de Betanzos, María Barral, contaba a COPE Coruña "que hay personas que beben o bebían agua de la traída, que hay personas que bebían agua de fuentes que no están conectadas a la traída e incluso personas que manifiestan que beben sólo agua embotellada. Por eso que todavía se desconoce el origen".

Insiste en que la recomendación es consumir agua embotellada "para beber, para cocinar o para lavar los alimentos e incluso para la higiene bucodental". Se ha restringido el uso de fuentes públicas no conectadas a la red municipal, al no poder descartar que el origen esté en una de ellas.

El Concello y la empresa Viaqua pondrán a disposición de la ciudadanía vecinos cisternas con agua potable en varios puntos de la ciudad. Estarán en O Carregal, la plaza García Naveira y Bellavista.

La primera en entrar en servicio desde este miércoles, en torno a las 20:30, será la de avenida de O Carregal. El jueves se incorporará en este punto una segunda cisterna que se situará desde las 16h en la plaza García Naveira, cuando termine la feria.

