Un minero que sufrió el anterior derrumbe en la mina de Súria, en COPE: "El problema será acceder al lugar"

Cataluña y toda España está pendiente del accidente ocurrido esta mañana en la mina de Súria, en Barcelona. Los últimos datos hacen pensar en las peores de las noticias que sería la muerte de tres personas, dos estudiantes que estaban haciendo sus prácticas y un topógrafo al quedar atrapados en una galería de la mina de potasa a 900 metros de profundidad tras un desprendimiento. Pero al ser muy difícil el acceso al lugar del derrumbe el Gobierno de la Generalitat no confirma aún los decesos y mantiene la esperanza de que pudieran estar con vida.

El rescate está siendo complicado y coordinado con el servicio de rescate de la propia mina y los bomberos de la Generalitat, también participan las unidades de rescate de montaña y la unidad canina de los Mossos de Esquadra y los servicios de Emergencias entre los que se incluyen psicólogos para atender tanto a las familias como al resto de trabajadores y compañeros de las víctimas, tal y como ha confirmado el Gobierno catalán.

En Mediodía COPE hemos escuchado un testimonio esclarecedor por dos motivos, porque ya vivió el anterior accidente que sufrió esta misma mina en 2013 y por la experiencia de Juan Antonio González, en el rescate de compañeros al formar parte de la unidad de salvamento de la propia mina.

Juan Antonio lleva 6 años jubilado, pero trabajó en la mina de potasa de Súria casi tres décadas. "Se me hace muy complicado porque aunque llevo seis años jubilado, lo he sufrido, he tenido que sacar a compañeros y el accidente de 2013 también fue trágico y justamente ayer estuve hablando con un compañero y amigo de la UGT en las minas y hablamos de la situación de la mina y le decía tocaremos madera en estos seis años no hemos tenido ningún accidente y te encuentras esta mañana con la noticia. Allí tengo trabajando cuñados, sobrinos, amigos, es muy triste", le cuenta a Pilar García Muñiz mientras se le va rompiendo la voz.

¿Cómo son las condiciones en las que se trabaja en la mina? "El problema no son los 900 metros de profundidad, para bajar a esos 900 metros hay dos vías, uno como un ascensor y otra vía que es un rampa para el material. Cada vez que bajas a la mina, es como una ramificación de raíces de muchos túneles, es como un pueblo gigante, la mina abajo es grandiosa, la dificultad será para acceder al sitio concreto que por lo que sabemos hasta ahora ha sido el derrumbe de un techo. Imagínate un túnel de la carretera que se ha caído el techo. Y hay que sacar las piedras con la inseguridad que supone porque puede haber más derrumbamiento. El personal está muy bien formado para esto porque son propios de la mina", subraya por la experiencia de los rescatadores entre los que él estuvo antes de su jubilación.

Aún no se sabe bien qué es lo que ha pasado para que se haya producido el derrumbamiento, "dentro de la desgracia y la complejidad que tiene el tema, cuando pasa un accidente de estos es muy complicado saber qué ha pasado desde fuera porque la información es mínima y dentro es menos, la información llega con cuentagotas, tenía la mínima esperanza de que alguna de las personas hubiera sobrevivido", concluye.