El 'Miguel Ángel cordobés': conoce al único escultor español con tres obras de arte en el Vaticano

Es difícil pensar en esculturas más famosas que las del artista florentino Miguel Ángel Buonarotti: La Piedad, el imponente Moisés o su famosísimo David son algunas de sus obras más importantes y que han marcado la evolución de la historia del arte. Estas tres esculturas, además de pertenecer a Miguel Ángel, están hechas del mismo material, del mármol de Carrara, lugar en el que se encuentra la famosa cantera del que se extrae este material, situado al norte de Pisa, en la región de Toscana, en Italia.

El mármol de Carrara, nexo de unión de ambos artistas

La escultura que te queremos presentar está hecha del mismo material, de ese mármol puro con el que Miguel Ángel se obsesionó para crear sus obras. Se trata delCristo más grande realizado en una única pieza, tiene cuatro metros de altura, está en el Líbano y ha sido esculpido por un español, el escultor cordobésMarco Augusto Dueñas, el único escultor vivo que tiene tres obras en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano y quien nos ha acompañado en'Mediodía COPE'para contarnos todos los detalles sobre el proceso de creación de este 'Cristo Conciliador'.





"Es un honor que aún no me creo"

“Además del nexo de unión del material que me une con Miguel Ángel, hay otro más: dos de mis esculturas de la basílica de San Pedro se encuentran en dos de las hornacinas que creó él mismo... Es un honor que aún no me creo. Una de mis obras es San Marón, patrón de El Líbano... tras hacer varias obras para la Iglesia Maronita, decidimos crear un Cristo imponente de este material y de una única pieza. Los comitentes sabían de la complejidad, afrontaron los costes y aprovechamos todos la ocasión para realizar este proyecto... un proyecto del que estoy muy orgulloso”.

La importancia del desbaste en la creación del 'Cristo conciliador'

Además, Marco Augusto ha querido destacar la importancia que ha tenido en la creación de este Cristo el 'desbaste' de la obra, lo que implica quitar las partes bastas de la piedra. “Si no se hace bien el desbaste, se puede destrozar el mármol de la obra. Este material es una campana... si trabajas en el pie, la vibración de ese trabajo llega hasta el otro extremo, llega hasta la mano o hasta alguna de las espinas de la corona. Si no trabajas con esa delicadeza y esa 'sapienza' puedes llegar a saltarte una parte importante del proceso”.

Un crucificado de rostro sereno y amable

A pesar de que la escultura se trata de un crucificado, su rostro no es un rostro de sufrimiento y que exprese mucho dolor, es una cara más amable y más serena de lo que solemos estar acostumbrados. Nuestro invitado añadía que esto tiene un motivo muy especial: “No creo que alguien que diese todo lo que él dio sufriera... lo dio todo por nosotros. No me gusta poner una imagen de Cristo sufriendo, me gusta tallar el alma de las personas y no a las personas... no creo que Jesús, en la cruz y en sus pensamientos estuviera sufriendo... lo hacía para que vieramos lo que era y es capaz de hacer por nosotros”.

Además de tener tres obras en la basílica de San Pedro, nuestro invitado también ha realizado trabajos para la catedral de la Almudena, entre las que podemos encontrar las esculturas de San Gabriel y San Miguel, algo de lo que no muchos artistas pueden presumir. “Nadie puede pensar que sus obras van a acabar en el Vaticano, sería una prepotencia. Tienes este don y uno lo realiza para poder expresar lo que le gusta hacer y mientras lo creas no reparas donde acabará expuesto. Tengo 50 años y cuando la expuse tenía 32 años, hay que seguir haciendo el trabajo para lo que uno vale”.