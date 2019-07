El mes loco de Yasmina: le pierden su examen de oposición y termina sacando plaza

En Mediodía COPE recuperamos la historia de Yasmina. Es una joven de 28 años, valenciana y opositora. Su objetivo este verano era conseguir plaza fija como profesora de Biología y Geología. El 26 de junio realizaba el primero de los tres exámenes necesarios para poder aprobar.

La sorpresa vendría una semana después. En el momento de consultar sus primeras notas, veía como su nombre aparecía junto a un “No Presentado”. No podía completar la oposición. Y su examen, por complicado que pueda parecerte, no aparecía.

Finalmente, y tras un período de alegaciones, le daban una solución: repetir el examen. Dentro de lo malo, era la única salida. Consiguió aprobar. Y esta misma semana, la historia se cerraba con final feliz: “La nota estaba publica, faltaba la fase mérito. Salió en Internet y vi que tenía posibilidad. Al final tenía plaza”.

Durante este mes de auténtica montaña rusa, Yasmina pensó en abandonar. Afortunadamente no lo hizo y de todo esto se lleva una lección: “Cuando hice el examen pensé ahora imposible. Anímicamente no estaba preparada. Pero al final quien la sigue la consigue. Es lo que he aprendido aquí”, confesaba.

En un mes ha pasado de perder todas sus opciones a conseguir la plaza que tanto deseaba. Tras culminar muchos meses de estudio y tensión añadida, ya está celebrándolo: “En cuanto me enteré de la noticia cogí a un par de amigas y nos fuimos a la playa para desconectar y celebrarlo”. Premio merecido.