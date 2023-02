Manuel, enfermero del 061 de Murcia, cerca del epicentro del terremoto: "Mucho caos, mucha destrucción"

Las consecuencias, sobre todo por la pérdida de vidas, de los terremotos de Turquía y Siria son dramáticas.Ya son más de 11.000 los fallecidos y la cifra seguirá aumentando. Los heridos, en ambos países, suman casi 46.000.

Quienes están allí hablan de devastación absoluta, por eso, toda ayuda es poca. A las costas de Turquía están a punto de llegar los barcos españoles Juan Carlos I y el Galicia para actuar como bases de apoyo y hospitales de campaña. Y acabamos de conocer que van a enviarse otros dos barcos más: el Castilla y el Blas de Lezo.

Sobre el terreno ya está desplegada la Unidad Militar de Emergencias y distintas unidades de bomberos de muchos puntos del país. Tienen un trabajo complicado, porque tienen que remover toneladas de escombros en tiempo récord, pero con sumo cuidado para intentar rescatar a las muchísimas personas que siguen atrapadas después de que sus casas se vinieran abajo.

Una de las ciudades donde están llevando a cabo esos trabajo es Elbistán, una ciudad muy afectada donde se encuentra el campamento de rescate y coordinación de Naciones Unidas. Dessde allí van distribuyendo a los diferentes profesionales en aquellos lugares donde más ayuda se necesite.

Sabemos que allí está trabjando Manuel Pardo,enfermero del 061 de Murcia que está colaborando con un grupo de bomberos. La mala cobertura en la zona y el frenético ritmo de trabajo han impedido a Manuel estar en directo en Mediodía COPE, pero ha dejado notas de audio en el WhastApp en las que deja claro que "no paran de trabajar, no tienen ni un momento de respiro, ni de día ni de noche, no han dormido de hecho porque su prioridad es ahora mismo rescatar el mayor número de supervivientes.

El grupo de bomberos con el que viajaba Manuel ha sido de las primeras unidades españolas en llegar a la zona del seísmo. Esta ciudad de Elbistán se encuentra muy cerca del lugar del epicentro y ahora mismo es una ruina, "está nevando las temperaturas son de -15º, -20º, hay muchas infraestructuras colapsadas, muchos edificios derrumbados" cuenta Manuel apesadumbrado que no puede olvidar la primera imagen que vieron al llegar, "nos encontramos mucho caos, mucha destrucción".

Naciones Unidas trabaja con la Policía turca para marcar las zonas donde hay que actuar primero. Una vez establecido ese lugar, se va rastreando muy despacio, presntando atención a cualquier sonido que pueda indicar que ahí debajo puede haber alguien.

Aunque trabaja con los bomberos, Manuel es enfermero y nos dice que una persona que se encuentre bajo los escombros es difícil que sobreviva más allá de 4 días. Por ello trabajan contrarreloj, "estamos verificando los edificios dónde puede haber personas atrapadas y si encontramos a alguna víctima, lo primero es tomar contacto con ella, apuntalar la zona para poder rescatarla. Los rescatadores son los que luego sacan a la persona y los sanitarios evalúan si hay que llevarla a un hospital"

De momento, más de 11 mil fallecidos, pero toda la zona afectada tiene una extensión de más de 100.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Andalucía. Nadie se atreve a cuantificar la magnitud de esta tragedia.