Macron responde a las protestas por las pensiones: “Esta reforma es necesaria”

En Francia, la reforma de las pensiones con la que se pretende subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años sigue causando mucha polémica.

Emmanuel Macrony su gobierno están en la cuerda floja. El presidente francés esta semana ha salvado dos puntos de partido, dos mociones de censura, pero su Ejecutivo ha quedado muy debilitado. Además las calles siguen muy, muy calientes, las protestas y las huelgas no paran.

En medio de toda esta oleada de protestas este miércoles el presidente francés ha roto su silencio y nos cuenta todos los detalles la corresponsal de COPE en Parías, Asunción Serena.

Esta vez el presidente francés no se ha dirigido a los ciudadanos en una declaración institucional sino que lo ha hecho a través de una entrevista en televisión “a las 13h, la hora en los que ven la tele los mayores de 60 años, y por tanto pensionistas” detalla Serena por lo que “deducimos que ha querido tranquilizarles dejando claro que no está dispuesto a retroceder, que va a aplicar la reforma de las pensiones y ha explicado la razón”.

“La ley va a seguir su curso” ha dicho el presidente, “ahotra hace falta que esperar a que diga el Consejo Constitucional que ha sido requerido tanto por el Gobierno como por la oposición y si da el visto bueno, entrará en vigor a final de este año, en principio será el 1 de septiembre”.

Nos sigue contando nuestra corresponsal la entrevista de Macron en la que ha explicado que “es necesario porque no va a reducir las pensiones actuales, ni aumentar las cotizaciones, ni a subir los impuestos; aunque ha abierto una pequeña puerta a una posible contribución excepcional de las grandes empresas que realizan importantes beneficios comprando sus propias acciones y que de alguna manera podrían contribuir”.

No se sabe muy bien cómo Macron pretende hace frente a esta crisis, pero sí ha señalado que “no va a tolerar más desbordamientos, que está dispuesto a asumir su impopularidad; que las manifestaciones están muy bien, que son legítimas pero que sin bloqueos”.

El presidente francés ha mandado un mensaje a los sindicatos diciendo que está dispuesto a discutir con ellos alguna parte “como por ejemplo para tener en cuenta más el desgaste de ciertas profesiones, pero en realidad sigue en su línea”, constata Serena.

Sigue contando Asunción que Macron “guarda su confianza en la primera ministra, ya que la moción –ha dicho- no ha tomado gobierno. Quedó en evidencia el lunes que no hay una mayoría alternativa. Y sobre su método de trabajo ha puesto por delante todo lo que ha hecho durante estos meses y en realidad no ha concretado nada”.

Después de esta entrevista de Macron habrá que esperar a ver cuál es la respuesta de los franceses mañana en la nueva movilización convocada por todos los sindicatos porque las protestas continúan en París.





