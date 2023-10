"Hasta Portugal o Brasil han enviado aviones": La queja de un español ante la pasividad de España, en COPE

Sigue el horror en Israel, tras la guerra declarada después del ataque sin precedentes de Hamás el pasado sábado. 1.600 muertos en tan solo 3 días: 900 israelíes y 700 palestinos y más de 5.500 heridos entre ambos bandos.

Los bombardeos no cesan y los terroristas de Hamás amenazan con asesinar en ejecuciones públicas a un centenar de rehenes, uno por cada bombardeo israelí sin previo aviso.

Hay un centenar de españoles atrapados en diferentes puntos de Israel, que te puedes imaginar cómo están, desesperados intentando salir. Una misión casi imposible por la cancelación de la mayoría de vuelos comerciales. Algunos se han gastado miles de euros reservando billetes a cualquier destino, vale cualquier ciudad que sirva de escala para volver a España. Pero, de momento, solo han conseguido perder el dinero porque esos aviones no han podido despegar.

Pasividad de la Embajada de España en Israel

Los Ministerios de Exteriores y de Defensa trabajan ya en su repatriación en aviones militares. Sin embargo, en COPE llevamos oyendo las quejas de muchos españoles que, bien residentes en Israel, o bien turistas, no han recibido ayuda de la embajada de España.

Natacha y su marido estaban visitando Tierra Santa cuando comenzaron los bombardeos tras los ataques de los terroristas de Hamás. No consiguen vuelo de vuelta y lamenta la escasa ayuda que ha recibido de la embajada española.

10.000 españoles viven entre Israel y los territorios palestinos, muchos con doble nacionalidad. Es el caso de Joanna. Esta asturiana reside en la ciudad de Tel Aviv junto a su marido y su hija. En COPE ha contado cómo están tras cuatro días de guerra.

Joana, de momento, no quiere salir de Israel. Todo lo contrario que Luis Miguel, un extremeño que llevaba 5 años trabajando en un pueblo a 30 kilómetros de la Franja de Gaza. No era la primera vez que vivía el conflicto, pero nunca como ahora.

Desde el momento que se dio cuenta de lo que estaba pasando, quiso regresar a España, pero no lo ha tenido fácil.

"Llamaba a al Embajada y no me daban soluciones seguras; irme al aeropuerto era imposible, los vuelos estaban cancelados y bloqueados. La Embajada te dice el aeropuerto está abierto", y no daban más soluciones, cuenta en Mediodía COPE este pacense de Azuaga que tuvo que llamar a un amigo egipcio y gracias a él, hoy está ya en España.

"Tengo un amigo en Egipto, contacté con él, le conté la situación. Me sacó los permisos y sacó la visa y en cuestión de horas solucioné todo. A través del desierto del Néguev, en taxi, llegamos hasta la frontera, pasamos cuando faltaban 15 minutos para que la cerraran. Después del registro de maletas pudimos atravesar el desierto del Sinaí hasta el aeropuerto del Sharm el-Sheij y en algunos casos fuimos escoltados por la Policía. Un largo camino", recuerda Luis Miguel en COPE.

"Lo que ha hecho la embajada..., España no se puede permitir la reacción tan lenta cuando Portugal, Italia o Brasil ha mandado aviones", critica.

"Tengo sentimientos encontrados"

Un lustro no es mucho tiempo, pero son años suficientes para haber comenzado a andar una etapa de la vida. Es lo que le pasa a Luis Miguel que después de cinco años en Israel, el tener que volver y de la forma en la que ha ocurrido, le hace tener "sentimientos encontrados, estoy contento porque he dejado ese horror que he vivido allí que jamás lo había vivido, estoy feliz por haber vuelto y haber llegado sano y salvo con mi madre y mi hermana que han llorado mucho".

Luis Miguel no va a olvidar lo del pasado sábado, "sobre las seis y media y siete de la mañana, escuché bombazos y se movía la casa. Pensé que eran maniobras de los militares porque vivo cerca de una base militar, cogí el móvil y comencé a ver los mensajes preguntándome si estaba bien y ya vi que lo que habían hecho lo de Hamás. Han borrado de la faz de la tierra el kibutz y asesinaron a todos los de la fiesta, fue muy cruel. Esto que ha pasado no tiene nombre".

