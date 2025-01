Luis aprendió a voltear la campana con siete años de forma autodidacta y esto es lo que descubrió: "Ser parte del sonido"

Su sonido es inconfundible; cuando uno escucha el repicar de campanas, la imagen que a todos se nos viene a la cabeza es la de un campanario de una iglesia, de una parroquia y también esa escena de su campanero golpeando el gigante instrumento metálico.

Un sonido, que ha sido siempre referencial para la ciudad, el pueblo o el barrio, y que, por supuesto, marcaba el calendario de los acontecimientos más importantes para el vecindario.

El sonido de las campanas es lo que ha despertado en mí esta afición. No tengo relevo familiar" Luis Baldó, presidente de la Asociación de campaneros de Madrid

Y también un sonido que lleva consigo un oficio que requiere de mucha técnica y dedicación y que , ahora, por desgracia, es cada vez menos común. Luis Baldó es el presidente de la Asociación de campaneros de Madrid, nació en 1997 y es un joven campanero madrileño con mucha experiencia y con quien hemos conocido más detalles sobre esta profesión tan especial en 'Mediodía COPE'.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado cómo nació en él la vocación de ser campanero: "No tengo respuesta para esta pregunta. El sonido de las campanas es quizá lo que haya despertado en mí esta afición por las campanas, porque yo no tengo relevo familiar que me haya enseñado todo esto y he sido autodidacta todo este tiempo, a mí lo que me atrae es el sonido y yo quise buscar la forma de de ser parte de ese sonido. Descubrí los toques manuales de campanas, descubrí la historia de las campanas y bueno, poco a poco he ido aprendiendo sobre todo ello", nos contaba Luis Baldó.

El toque manual de las campanas españolas, patrimonio de la humanidad

Además, los sonidos de las campanas tienen diferentes significados que la UNESCO ha querido reconocer. El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial ha declarado “al toque manual de campanas españolas” como un tesoro que hay que salvaguardar para evitar que, en la medida de lo posible, acabe perdiéndose. Además, para mostrarnos cuáles son las diferentes formas en las que suena una campana, Luis ha venido hasta el estudio de 'Mediodía COPE' acompañado por la suya propia, que tiene por nombre 'Santa Eugenia'.

"Es una campana que está dedicada a mi madre, es una forma de darle voz a una persona que el día de mañana cuando no esté pues este instrumento seguirá estando. Las campanas suelen ser de bronce, es un 80% de cobre y un 20% de estaño. Hay campanas que en época de guerra, por ejemplo, cuando no había material suficiente, pues se podían fundir también de hierro".

¿Cuántos toques de campana existen?

"Se ha podido registrar de una treintena. En algunos lugares mantienen que hay 200. Depende mucho de para qué servían las campanas, en qué comunidad. Varía mucho en Europa como en España. Y en nuestro país, depende mucho de si estamos al norte, al sur, al este o al oeste de la península ibérica. Entonces, al final hay que tener en cuenta en qué zona geográfica estamos. Y muchas veces, las campanas también nos indican a qué zona geográfica pertenecen gracias a la madera. La madera que tiene esta campana concretamente, Santa Eugenia, pertenece a la zona de de Toledo, porque no olvidemos que la zona de Madrid pertenecía antiguamente a la archidiócesis de Toledo", finalizaba nuestro invitado, el presidente de la Asociación de campaneros de Madrid, Luis Baldó.