Los vecinos de Sierra Bermeja vuelven a sus casas: "Ha sido un calvario"

El incendio de Sierra Bermeja, Málaga, ya está controlado. Una leve pero continua lluvia durante toda la noche ha ayudado a enfriar la zona y a apagar algunas de las llamas que aún seguían activas. Un incendio que, a la espera de que se declare extinguido, ya ha calcinado más de 10.000 hectáreas y ha alterado, durante una semana, la rutina de hasta 6 municipios. Genalguacil, Faraján, Alpandeir, Júzcar, Pujerra y Jubrique tuvieron que ser desalojados en su totalidad.





Esos seis pueblos se han quedado literalmente vacíos durante una semana. Cerca de 3.000 personas tuvieron que dejar sus casas por culpa de las llamas. Las buenas condiciones y los incansables trabajos en la zona ya han logrado que todos estos vecinos desalojados estén regresando a sus hogares después de seis días de incertidumbre. Los últimos en hacerlo están siendo los de Genalguacil. El Ayuntamiento les acaba de comunicar que ya pueden regresar a sus casas. Los vecinos del pueblo, como Mónica, recogen el poco equipaje que pudieron sacar durante la evacuación. Si todo va bien, hoy comerán en casa. "Por fin. Ha sido una alegría levantarnos esta mañana y ver que han caído más de veinte litros por metro cuadrado. Además, hemos visto el comunicado del Alcalde de Genalguacil anunciando que, por fin, podemos volver a casa. Después de seis día de calvario ya tocaba levantarse con buenas noticias", ha celebrado Mónica.





Algunas de estas 3.000 personas que han tenido que dejar sus casas han dejado atrás también cultivos y explotaciones ganaderas. Hasta que el incendio se declare extinguido, no podrán acceder a sus tierras para comprobar si las llamas las han calcinado. Es el caso de Javier Cabas, presidente de la cooperativa de castaños de Jubrique. "Tenemos una explotación de castaños. No sabemos todavía si se ha quemado o no porque todavía no hemos podido acceder a la finca". Javier Cabas tuvo que abandonar las seis hectáreas de terreno que están en la zona evacuada. Más de 1.000 castaños que están en riesgo, aunque él no pierde la esperanza. Ve con optimismo todo el trabajo de limpieza previa para evitar precisamente la propagación de incendios. "No es como la zona pública que, con los pinos y los matorrales, puede que se haya quemado. Queremos entrar en nuestra finca para ver cuáles son los daños", ha explicado Cabas.





Además de los cultivos, las ganaderías y animales que han podido caer bajo las llamas, Sierra Bermeja encierra un ecosistema único en España. Su formación ya la hace distinta, no sólo al resto de sistemas montañosos de España sino del mundo. No hay más de 10 montañas en el planeta con las mismas características que esta sierra. Se llama Sierra Bermeja porque como está compuesta de hierro oxidado tiene ese color rojizo. De hecho, fruto de su composición se han desarrollado especies de planta únicas en el mundo. Y no sólo vegetación, también materiales muy codiciados como pueden ser el oro, el platino o hasta diamantes. Tanto es así, que hasta Alfonso XIII quiso explorar las profundidades de Sierra Bermeja. En ellas encontró platino.