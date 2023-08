Los pesqueros de La Línea, al borde del colapso: "Desde hace un año recibimos un acoso continúo"

Las embarcaciones de Gibraltar están acosando a los pescadores españoles, exactamente a aquellos que faenan en La Línea de la Concepción, en Cádiz, en la zona de las costas del sur, pues ellos dicen que son sus aguas y que ahí está prohibido pescar.

Este acoso que se debe a un conflicto de jurisdicción sobre las aguas adyacentes al Peñón de Gibraltar. Mientras que España interpreta que la soberanía inglesa termina en tierra, Inglaterra mantiene que las aguas adyacentes también están bajo su dominio.

Las aguas todavía siguen revueltas pese al intercambio diplomático

El Ministro de Asuntos Exteriores, Albares, escribió una carta a la embajada británica de Madrid. En ella manifestaba su protesta ante lo acontecido y declaraba que España seguirá ejerciendo su soberanía sobre esas aguas, como ha hecho siempre. Pero el gobierno inglésinsistía en que esas aguas están bajo su jurisdicción.

Jonathan es un pescador de La Línea de la Concepción y es uno de los pescadores que llevan sufriendo el acoso de las embarcaciones de Gibraltar durante semanas, y en los micrófonos de 'Mediodía COPE' nos cuenta con detalle lo que está sucediendo. Confiesa que a pesar de que se ha escrito esa carta, no se sienten más respaldados, "para nosotros es lo mismo, no tenemos protección ninguna. La situación es igual, no ha cambiado nada".

Explica en antena que lleva "patroneando esas zonas un año y desde entonces es diario el acoso que recibimos por parte de las lanchas de medio ambiente de Gibraltar". Este conflicto no ha comenzado hace unas semanas, sino queviene de tiempo atrás.

"Hubo un problema de la embarcación de aduanas, y a raíz parece que se han puesto más duros, y van a por los barcos pesqueros", apunta el pescador de la Línea de la Concepción.

"Se aproximan a nuestros barcos para meter presión", continúa, y "nos dicen que está prohibido pescar con redes, el odio que tienen a los pescadores es porque en su sector no les dejan pescar con redes".

Por ahora no sirve la vía diplomática ni las cartas, veremos cómo se soluciona esta situación.

El sector pesquero pide diálogo entre España y Gibraltar

"En nombre del sector pesquero, no vamos a parar hasta que no se solvente cuáles son las aguas y hasta dónde pueden llegar los pescadores", declaraba el gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Conil, Nicolás Fernández.

Ha explicado que los pescadores de esa Línea llevan pescando con redes en esas zonas toda la vida y que desde haces pocos años el gobierno Gibraltareño está poniendo trabas a la pesca en esa zona.