Los narcosubmarinos, una práctica habitual de los traficantes gallegos para traer droga

La Guardia Civil continua con la operación de reflote del narcosubmarino varado en Cangas do Morrazo. Es el primero que se ha descubierto en Europa y transportaba más de 3.000 kilos de cocaína.

Se trata de una nueva forma de transportar la droga que nos ha dejado sorprendidos a muchos...Pero no tanto a los que han investigado el narcotráfico. Es el caso del periodista Víctor Méndez, que ya en su libro “Narcogallegos” alertaba de estas prácticas.

El periodista ha explicado en Mediodía COPE que estos procedimientos comenzaron en el 2010. Es muy difícil interceptar a estos submarinos, pero en este caso se ha podido porque han tenido una avería y han tenido que llegar a la costa.

Por el momento no se ha podido conocer a los que esperaban la droga, pero sí sabemos de ellos que manejan mucho dinero para hacerse con estos submarinos. De hecho, a veces hunden estos submarinos para que nos les descubran. Hacen la ruta desde Sudamérica hasta el punto concreto en el que hacen el trasvase a una lancha ligera. Allí les esperan los narcotraficantes gallegos. Ellos suben a la lancha y hunden el submarino.

Entre sus estrategias está que viajan acompañados de otro barco en la superficie para controlar si pueden ser detectados.

El Capitán de Navío Alejandro Cuerda Lorenzo, Jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, ha descrito a esta embarcación: “Estamos hablando de ni siquiera un sumergible, sino si no digo más bien un semisumergible, una embarcación que es capaz de navegar a ras de agua. Son embarcaciones que no están preparadas, no tiene un casco resistente para realmente llamarle submarino”.

“Los que están a bordo y manejan yo quizás los asociaría a lo mejor a ex militares, pudiera ser, pero que tienen un conocimiento profundo de lo que es todos los artefactos y artilugios necesarios para navegar a bordo del submarino. Y sobre todo pues realizar una epopeya, una hazaña como ha sido cruzar todo el Atlántico, que son 8000 km” ha añadido.