Los montadores de stands del Mobile, sin indemnización y con cuantiosas pérdidas

Hoy habría empezado el Mobile World Congress (MWC) si no fuera porque el virus de coronavirus arrasó con esta feria hace ya 12 días. La cancelación de la feria significó pérdidas millonarias en las que han salido perjudicados grandes y pequeñas empresas que habían adelantado dinero para que en teoría hoy tener un stand en la feria.

¿Y qué ha pasado precisamente con quienes habían montado esos stand? En Mediodía COPE hablaron el día de la cancelación del congreso con Pilar, que está al frente de una de estas pequeñas empresas que un cliente había encargado montar su stand.

En aquel momento, a Pilar su cliente no le cogía el teléfono. Hoy, en Mediodía COPE ha explicado qué ha pasado una vez que el cliente sí contestó a su llamada:“Le dije que no lo llamaba para reclamarle ningún dinero ni nada simplemente para saber cómo estaba el en esta situación catastrófica. Luego él me llamo y me dijo que no sabía nada, que no tenían ningún comunicado por parte de la empresa organizadora del Mobile”.

Pilar ha contado en Mediodía COPE que hasta el momento no tienen ningún tipo de información sobre la indemnizaciones que esperan tener. “En ningún momento se nos ha hecho una circular para nadie, es más, no nos dejaron entrar a sacar el material que ya teníamos puesto para para montar. Muchos colegas míos...bueno uno de ellos en concreto se ha encontrado con la desagradable sorpresa de que al ir a sacar el material, todo lo que había de un stand, que había como 20 mostradores, todo lo habían destruido desde la feria sin dar previo aviso” ha descrito.

LAS ALTERNATIVAS AL MOBILE

Para los días en los que se habría celebrado el Mobile, Barcelona ha programado varias iniciativas alternativas, entre las que se encuentran algunas centradas en tecnología y otras referentes a ofertas en comercios, restaurantes y hoteles de la ciudad.

Con estas acciones se ha pretendido recuperar parte del dinero que ha supuesto la cancelación del Mobile World Congress (MWC) para la ciudad. Otro de los objetivos es recuperar también la visibilidad que la ciudad condal habría tenido con la celebración de una nueva edición de la feria tecnológica.