Los deslices de todos los candidatos durante el debate electoral

Estamos de resaca tras el debate electoral de anoche. El primero a cinco con los diferentes líderes con mayor representación en el Congreso. Arrancaba sobre las diez de la noche y acababa cerca de la una de la madrugada. Quizás un poco tarde tratándose de un día entre semana.

En Mediodía COPE hemos repasado el debate y en ese repaso nos hemos encontrado con esos mensajes, ya clásicos, en el que los políticos patinan en sus intervenciones. Si te parece Antonio vamos a abrir este capítulo de errores con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno quiso aprovechar la ocasión para alardear de la creación de empleo.

Pedro Sánchez: “Desde el tercer trimestre de 2018 hemos creado 530 mil nuevos puesto de trabajo”

530.000 es la cifra que da Sánchez. Pero según la última Encuesta de población activa se han creado 346.000. Le bailan 184.000 empleos, a favor de su gestión por supuesto. También afirmó que solo fue el Partido Popular el que indultó a terroristas de Terra Lliure. Algo falso teniendo en cuenta que tanto en los gobiernos de Felipe González como bajo el mandato de Aznar. Pablo Casado tampoco se libra. Pregunta a Sánchez y este fue su desliz.

Pablo Casado: “¿En la declaración de Pedralbes se decía que hacía falta un relator internacional y que la monarquía era franquista”

En esa declaración de Pedralbes, no aparece ninguna mención en la que se diga que “hacía falta un relator internacional” ni que “la monarquía era franquista”.

En el caso de Albert Rivera, una de sus propuestas fue sobre una posible reforma electoral. Lo que plantea no es novedoso, pero falla en su argumento.

Albert Rivera: “Propongo un corte electoral del 3%, como en todos los países de Europa”

Situar el corte electoral en el 3% de representación no existe en toda Europa como dice Rivera. Finlandia, Portugal, Suiza, Islandia o Bosnia son algunos ejemplos de ellos.

Pablo Iglesias trató uno de los temas estrella que siempre genera variedad de opiniones en los debates, las pensiones. La medida que propone el líder de Podemos se apoya en la Constitución.

Pablo Iglesias: “La Constitución dice que se tienen que actualizar las pensiones conforme al IPC”

El artículo 50 asegura que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. En ningún momento dice que guarde relación directa con el IPC. Iglesias también recibió críticas por referirse a “España como un país plurinacional, como Suiza”. Un termino que no es el adecuado ya que se reconoce al país helvético como una confederación que reconoce la variedad de lenguas y culturas en su territorio.

Abascal, para muchos reforzado tras la noche de ayer, también protagonizó algunas intervenciones discutibles. Uno de sus errores más sonados del candidato de VOX fue cuando habló de las manadas de violadores.

Santiago Abascal: “El 70% de los que están imputados en manadas son extranjeros”

La afirmación del líder de la formación verde no es no es del todo precisa ya que en ese ámbito no hay datos oficiales sobre ello. Su afirmación no va a en la línea de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que en 2017 aseguraba que el 75% de los condenados por delitos sexuales eran españoles.