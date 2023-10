Los bomberos del incendio de Vigo, en COPE: "El edificio no estaba en condiciones de seguridad"

Un incendio en un edificio de Vigo en la madrugada de este miércoles ha dejado cuatro muertos de una misma familia, una madre y tres hijos menores de edad, además de nueve heridos, entre los que se encuentran el padre y su bebé, al que salvó la vida.



El fuego ha afectado al número 6 de la calle Alfonso X, se produjo de madrugada y los bomberos que actuaron pudieron sofocarlo enseguida, si bien los vecinos aseguran que tardaron más de media hora en intervenir.

De la familia, de seis miembros, consiguieron salvarse el integrante más pequeño y su padre, gracias a que este metió al bebé en el interior de la camiseta y salió por la ventana, de cuya cornisa estuvo colgado al menos quince minutos hasta que ambos fueron rescatados por los bomberos.

Todo indica que el incendio comenzó en el portal del inmueble, si bien los vecinos han apuntado que también hubo fuego en la quinta planta, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, extremo que se encuentra bajo investigación. La Policía Científica ha inspeccionado el inmueble.

"Podría pasar cualquier desgracia"

En Mediodía COPE, David Álvarez, uno de los bomberos que ha participado en las tareas de extinción del incendio, ha explicado el estado en el que se encontraba el edificio. “Por las condiciones de seguridad y por las personas que estaban dentro, ya hacía tiempo que llamaba la atención que podría pasar cualquier desgracia. Estaba todo lleno de restos y de material. No estaba en condiciones de seguridad ese edificio”.

Algunos de los vecinos han asegurado que el fuego fue provocado por un antiguo ocupa del inmueble, un extremo que David Álvarez no ha confirmado en estos micrófonos. “No sabemos si eran ocupas. Nosotros somos rescatadores, las condiciones en las que estaban no eran las que debían estar, pero no sabemos si eran okupas”

“Cuando llegamos nos encontramos con un fuego urbano, con varias víctimas atrapadas. Lo que nos encontramos en ese edificio fue un caos total. Había mucha gente, había fuego en la entrada del edificio. Eso evitó que pudieran salir los vecinos por la única vía escapatoria que tenían. Al ser en la primera planta ha afectado a todo el edificio” ha seguido contando este bombero en COPE. “Ha sido muy complicado para nosotros”.

Preguntado por las quejas de algunos vecinos de que los bomberos habrían llegado tarde, David Álvarez explica que no ha sido así, “según los datos de telefonía que tenemos, desde que se recibe la primera llamada hasta que llegamos, pasan unos 8 minutos. Entendiendo que los parques estaban lejos, la respuesta ha sido rápida”.

Los vecinos apuntan a que ha sido un incendio provocado

Algunas informaciones apuntan a que el fuego pudo ser provocado. Hay vecinos que apuntan a un antiguo residente que fue expulsado de uno de los apartamentos, pero la investigación está aún abierta.

"Yo estoy segura casi al 100% de que el incendio lo provocó un hombre que había sido expulsado del edificio recientemente", denuncia una residente en esa misma calle.

El edificio incendiado estaba okupado y pendiente de desalojo pero sin daños estructurales

Así lo ha manifestado este miércoles el Gobierno municipal en una rueda de prensa conjunta ofrecida por el alcalde, Abel Caballero, y las concejalas de Urbanismo, Seguridad y Bienestar Social, María José Caride, Patricia Calviño y Yolanda Aguiar, respectivamente.



“El administrador de la finca textualmente comunicó que iban a presentar la documentación para recuperar la propiedad del inmueble y presentarla en el juzgado que corresponda, pues tienen voluntad de hacer frente a las obras que deban hacer para mantener el buen estado de la edificación”, la cual pertenece a una comunidad de bienes, ha dicho Caride.



La edil de Urbanismo también ha explicado que sí tenían constancia de “unos pequeños problemas en la fachada interior”, pero que el Ayuntamiento no pudo acceder al inmueble porque no se lo permitieron los residentes.