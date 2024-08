Con 22 letras y casi impronunciable: así es el apellido más largo de España que solo tienen 8 personas

La curiosidad por conocer el origen de nuestros ancestros o saber de dónde venimos, nos lleva a investigar por nuestros apellidos y árbol genealógico.

Si hay algo que nos gusta en este país es buscar y comprobar cuánta gente se llama igual que nosotros o se apellida de la misma forma. Y, afortunadamente, eso lo podemos hacer haciendo una simple búsqueda en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para ver cuántas personas son como nosotros.

Además, te da datos como cuáles son los nombres que predominan en España y cuáles son los que más se han puesto a lo largo del año. En el caso de las mujeres, el nombre que más se repite es María Carmen, y Antonio en el de los hombres. De los recién nacidos, Lucía sigue llevándose la palma y Martín en el caso masculino.

Y otro de los datos que también nos da y que nos ha encantado en Mediodía COPE, es el del apellido más largo de España. No queríamos pasarlo por alto porque es verdaderamente impronunciable. Bien atento e intenta decirlo en voz alta, porque te va a resultar casi imposible: Garrogerrikaetxebarria.

Un apellido que tiene 22 letras y que solo comparten 8 personas en nuestro país. Todas, como habrás adivinado por el apellido que es, vascas. Concretamente, de Vizcaya.

Un apellido con alguna que otra dificultad

Es un apellido bastante complicado de pronunciar y, por qué no decirlo, también de escribir. Sin embargo, hay quien lo tiene "peor", y es quien posee el apellido, que tiene que repetirlo constantemente e incluso no le cabe en algún documento oficial.

Se llama Ager Lejarreta Garrogerrikaetxebarria, vive en un pueblo de Vizcaya y es una de las ocho personas que llevan este apellido. Ahora tiene 48 años, 48 años en los que ha tenido que repetir su segundo apellido en muchísimas ocasiones. "Para nosotros no es raro, pero porque estamos acostumbrados. Pero cuando lo dices, a la gente se le queda cara de susto y no saben cómo ponerlo" confesaba entre risas.

Claro, cuando está en una consulta o en algún sitio en donde tiene que darlo, es bastante complicado. Ha ideado la forma perfecta de hacerlo: "fraccionarlo, decirlo por sílabas, para que sea más legible y más fácil".

Algo que le lleva pasando desde el colegio, aunque, como explicaba, al ser un segundo apellido, era más fácil. "Como era mi segundo apellido ni tan mal. Si empezaban a decir el segundo lo dejaban a medias sin decirlo entero" explicaba.

Igual que en los documentos oficiales. "En el DNI cabe, pero en muchos formularios oficiales no entra, normalmente tienen 20 dígitos y te salen 2 fuera de las casillas habilitadas, lo tengo que poner en el margen" decía entre risas.

Tanto que guarda una anécdota: a su tío, que tenía el apellido de primero, le apodaron "el vasco" en la mili, porque era imposible decir su apellido.

El origen del nombre de Carlos Herrera

Estamos de lo más acostumbrados a que nuestros nombres sean de lo más corrientes y la explicación del nombre sea por alguno de estos motivos, pero hay muchas otras veces que eso no es así. Y esto es lo que ha querido comentar Carlos Herrera, que era preguntado por María José Navarro a santo de qué venía el nombre de Carlos.

"Mi madre me lo puso porque mi abuelo se llamaba Carlos" empezaba diciendo, a lo que María José Navarro decía que "lo hizo a mala idea".





Tanto es así, que el propio comunicador corroboraba las palabras de su colaboradora, y decía que, en general, en el sur no pronuncian bien su nombre: "Yo en Sevilla soy Carlorrerera" decía entre risas. Le preguntaba a Alberto si había alguien que le llamase Carlos de forma correcta en Sevilla y decía, con mucha sorna, que "no y que Dios no lo permita".

Como dato curioso, no está de más decir que en nuestro país hay 275.098 personas que se llaman Carlos, siendo la mayor parte de ellos de Segovia y de Aragón.