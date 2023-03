Laura, la madre soltera que consiguió ampliar su permiso de maternidad y clama contra el TS: “Una traba más"

Las familias monoparentales llevan años reclamando que se pueda ampliar su baja de maternidad acumulando la que le correspondería al otro progenitor. Es decir, pasar de las 16 semanas que le corresponderían, a 32. Pero ahora el Supremo les ha dado un mazazo.

En los últimos años hemos asistido a un goteo de sentencias de distintos tribunales de Justicia de comunidades autónomas que les daban la razón. Han ido permitiendo alargar este permiso hasta las 32 semanas. Pero, sin embargo, ha habido otros que lo han rechazado. En Canarias o en Navarra se han denegado estas solicitudes una y otra vez.

Ahora, el Tribunal Supremo es el que ha resuelto el conflicto. Ha negado conceder a una madre de una familia monoparental también el permiso de paternidad. El Tribunal ha indicado que no puede atender la petición de la madre porque las leyes no lo permiten. Indica que esta cuestión se contemplaba en una de las enmiendas de la recién aprobada ley del aborto y que los partidos votaron en su contra. Una sentencia que marca jurisprudencia por la que las familias monoparentales no se podrían acoger a esta ampliación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística en España hay cerca de dos millones de hogares de un solo progenitor con hijos. Más del 80% de ellas están encabezadas por mujeres.





Laura Muñiz, la madre soltera que consiguió ampliar la baja por maternidad





Una de ellas es Laura Muñiz, madre soltera de 28 años, que hace un año tuvo a su hija Macarena. Hablamos de una familia monoparental. Cuando nació su hija comenzó su permiso de maternidad de 16 semanas pero cuando acabó, pidió ampliar esa baja hasta las 32 semanas.

Sin embargo, la Seguridad Social desestimó su solicitud argumentando que hablamos tan solo de un derecho individual de la persona trabajadora. Laura no se amilanó y siguió insistiendo en esta petición que acabó en el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra, que finalmente le dio la razón.

Laura consiguió que el juez le ampliara el permiso de maternidad en 10 semanas, así que en total a Laura le corresponde 26 semanas de baja maternal, que sigue ‘disfrutando’ en estos momentos junto a su hija, aunque ya se les están terminando.

Una batalla que emprendió Laura impulsada por “la fuerza de mi hija” como nos cuenta en ‘Mediodía COPE’. Cuestiona esta madre el hecho de “por qué los niños por nacer en una familia biparental están cuidados 26 semanas, y mi hija por el simple hecho de haber nacido en una familia monoparental tuviera menos cuidado que el resto”.

Laura ganó su batalla, pero tras conocer la sentencia de TS en la que rechaza que en una familia monoparental la madre pueda sumar al permiso por nacimiento y cuidado del menor al que tiene derecho el que le habría correspondido al otro progenitor, confiesa que es “un jarro de agua fría y una traba más a la maternidad”.

Esta madre no entiende que “le quiten al cuidado al niño esas 10 semanas” subrayando que se trata de “un derecho para mi hija de estar cuidada como cualquier otro niño”.