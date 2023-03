Las mascletás, la pólvora ensordecedora que los valencianos llevan en las venas

Si no eres valenciano y buscas qué es una mascletá, te puedes encontrar con esta definición de distritofallas.com: "es una especialidad pirotécnica que es como la cebolla: o la odias a muerte, o la adoras. Para los que no lo sepan, una mascletà es una serie de fuertes explosivos (conocidos como masclets, de ahí su nombre) con cierta potencia que se disparan continuamente con la finalidad básica de producir ruido (no luces), pero no de cualquier manera, sino con ritmo. De hecho, la mascletà se dispara casi siempre de día aunque cada vez tienen más efectos de colores; los colorines cobran más importancia cuando es nocturna (también llamada “mascletà de colores”), que se ven mejor, claro. El disparo empieza despacito y va aumentando gradualmente de sonoridad, hasta llegar a lo que se conoce como “terremoto”, que es la parte final, donde explotan a la vez montones de fuertes petardos provocando un ruido ensordecedor. Después se disparan unas carcasas al aire, también muy potentes, que finalizan la mascletà. Todo dura unos diez minutos, pero ¡qué diez minutos! A algunos, sobre todo los que no están acostumbrados, les saca los sudores, y a los apasionados, hasta las lágrimas".

Poco más que decir, que la de ayer contó con 135 kilos de pólvora con los que tembló toda la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Durante casi 7 minutos, la intensidad fue subiendo y terminó en un terremoto sonoro atronador.

Y nadie, digo, de Valencia, se inmuta, "aquí todos hemos tirado petardos toda la vida, nos encanta la mascletá y cualquier celebración que se precie tiene que haber tracas y petardos", dice un amigo. Ese es uno de los leitmotiv de un valenciano

Durate las fiestas de Fallas, la mascletà suena cada día en el Ayuntamiento de Valencia desde el día 1 al 19 de marzo y, en ella hay una sinfonía: la sinfonía de la mascletà, que diseñan los pirotécnicos.

A los foráneos, nos puede parecer el ruido de una explosión, fuerte, muy fuerte, pero la mascletá tiene, en sí, una sinfonía. La de ayer se llamaba “Arte Sonoro” y la crearon en la pirotecnia Zarzoso. Comenzó con una traca valenciana y luego el sonido resultaba similar a truenos, silbatos y chicharras como ha explicado en Mediodía COPE, José Luis Matos, técnico de montaje en pirotecnia Zarzoso.

Además, la mascletá está ya "toda informatizada" aunque colocarla sí lleva su tiempo, "llegamos a las seis de la mañana y a las 12 está todo preparado. Unas cinco o seis horas", explica José Luis Matos.

"Una mascletà es muy, muy ruidosa, como podéis suponer. Pero a los valencianos nos encanta, y más nos gusta cuanto más ruido hace. ¿Estamos locos? Quién sabe. Si un día cayera una bomba nuclear en la plaza del Ayuntamiento de València al final de la mascletà, la gente seguro que aplaudiría a rabiar, si es que queda alguien", leemos en distritoFallas.