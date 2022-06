Las consecuencias para el tenis español de las victorias de Rafa Nadal en Roland Garros

El partido del pasado domingo de Rafa Nadal se nos va a quedar en la memoria. Nadal logró su 14º Grand Slam en París, lo que le mantiene en la cima del tenis con 22 Grand Slam. Empezó a jugar a los 15 años y, ahora, tiene 36 recién cumplidos. No sabemos cuanto podrá alargar su carrera profesional por esa lesión crónica que tiene en su pie izquierdo, la enfermedad Müller-Weiss, por lo que dependerá del tratamiento.

En España, el número de personas que juegan al tenis creció en 2021 un 15% con respecto al año anterior, que fue el de la pandemia. Según la Real Federación Española de Tenis, más de 3 millones de españoles juegan al tenis, entre federados y no federados. "Es un deporte practicado masivamente por los españoles y va creciendo con el tiempo", comienza diciendo Javier Soler, director de la Real Federación Española de Tenis.

"Rafa ha sido el mayor exponente tenista en toda nuestra historia. Rafa ha llenado las escuelas de los clubes de niños pequeños y los clubes se han movido para hacer cada vez más competición. Es un exponente absolutamente vital para nosotros. Además, con su carrera tan longeva, ha consolidado la práctica de este deporte en nuestro país con mucha gente que tuvo dudas de empezar en este deporte", cuenta sobre la repercusión que ha tenido Nadal en nuestro país.









Manuel Villanueva, tenista con 90 años



"Los niños cada vez empiezan a jugar antes. Antes comenzaban a los 7-8 años y, ahora, empiezan a los 4. Y, para los más mayores, la Federación Internacional de Tenis abrió el año pasado la categoría de +90. Esta es una categoría que ha empezado a funcionar ahora y si se ha abierto es que había demanda. Esto es una grandísima noticia", agrega Soler.

"Para hacer esto te tiene que gusta mucho y, hasta que el cuerpo aguante, aquí estamos", cuenta Manuel Villanueva, que a sus 90 años sigue jugando, habiendo empezado a los 50 y "no ha parado": "He ido a los torneos y a campeonatos de España. He ganado algún campeonato".

"Entreno cuatro días por semana y muchas veces voy con profesor y otras solo porque voy a perfeccionar el saque. Aunque a veces también voy con los amigos", cuenta el hombre, dejando claro que corre a por la pelota y juega con total normalidad. Respecto a esto, Villanueva confiesa admirar a todos los tenistas españoles desde Manolo Santana, pero opina que "Rafa es de otra galaxia": "Lo suyo no puede ser ya. Yo esperaba que el 14º no lo ganara".





