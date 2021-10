Lara, enfermera en Reino Unido, alerta sobre el aumento de casos covid: "Vivimos en un país sin restricciones"

Nos vamos acercando cada día un poco más a lo que conocemos o conocíamos por normalidad. Aún llevamos las mascarillas, seguimos hablando de tasas de incidencia, de contagios o de ocupaciones de camas UCI, pero con algo más de tranquilidad. Y al final, no podemos olvidarnos de que el virus sigue ahí.

En España no tenemos que activar las alarmas, pero nos vamos a ir al Reino Unido, que estos días es noticia porque el Covid vuelve a hacerse fuerte.

La tasa de incidencia ya está en más de 800 casos por cada 100.000 habitantes y cada día suman cerca de 50.000 contagios. Las UCI's de momento no están saturadas, pero ya hay quien mira al horizonte y alerta de lo que puede pasar.

Y no es para menos porque el pasado 19 de julio, el Gobierno británico eliminó todas las restricciones. Entre ellas la obligatoriedad de llevar mascarilla en colegios, teatros, discotecas o transporte público Nos hemos ido hasta allí para conocer de primera mano la situación. Saber si realmente se nota que ún estamos en medio de pandemia. Lara Payá es enfermera en Londres y le ha contado a Pilar García Muñiz que "Reino Unido es un país en el que no existe ningún tipo de restricciones, parece que el COVID no existe".

Además, menos de la mitad de la población tiene la pauta completa Y, como nos dice Lara, hay cierto rechazo a la tercera dosis. "Hasta que la gente no se conciencie sobre la importancia de vacunarse, no vamos a solucionar nada", ha sentenciado Lara Payá.

Ahora vienen las Navidades y se acerca la época de gripe. Por eso se vaticina un invierno bastante complicado en el Reino Unido.