'Kraken': estos son los síntomas de la variante de ómicron que predominará en Europa

La nueva variante de Covid, la XBB.1.5 -más conocida como 'Kraken'-, ya ha llegado a la Comunidad de Madrid. Este es el primero que se da en la capital y ha afectado a un varón de 63 años, en el Hospital Gregorio Marañón, con síntomas gripales durante 5 días, pero con buena evolución ya que no ha necesitado de ingreso hospitalario. El paciente estaba vacunado con las 3 dosis frente al coronavirus, y no tiene antecedentes de haberse ido de viaje. Desde la Consejería de Sanidad tranquilizan porque cuentan a COPE que esta variante es más contagiosa, pero no más grave que ómicron.

En España ya son cinco las personas que se han contagiado. Además del primer caso en Madrid, también se han registrado al menos 4 casos en el País Vasco y Cataluña. Para entrar en profundidad en esta nueva variante, en COPE hemos hablado con dos expertos. El primero, Juan Martínez, epidemiólogo, ha hablado en 'Herrera en COPE': "No es muy diferente a la ómicron. Tiene una cualidad nueva que es una mutación en la región de unión, que la hace intrínsecamente más contagiosa, en el sentido de que se une con más afinidad al receptor", señalaba, destacando que "no hay más gravedad ni nada por el estilo asociada a esta nueva variante.

Su nombre es XBB.1.5". "No menos peligrosa, sino parecida a ómicron. Tiene un comportamiento semejante, los casos que hemos visto en su mayoría leves", resaltaba. Además, advertía lo que puede ocurrir en unos meses: "Lo que puede pasar en Europa es que el mes que viene pueda ser la variante predominante", advertía.

Después, en 'Mediodía COPE' ha entrado en directo Roberto Güerri, jefe de Enfermedades Infeccionas en el Hospital del Mar en Barcelona. El doctor evitaba entrar en "alarmismos", puesto que "nuestra situación, desde un punto de vista como población, es una situación que creo que no es comparable a los años anteriores".

Síntomas de 'Kraken'

Esta variante comenzó en Estados Unidos -supone ahora entre el 25% y el 40% de los aislamientos- el pasado año el 22 de octubre, y ya se ha detectado hasta en 25 países. Hasta la fecha, ya son cinco las personas que se han contagiado por 'Kraken' en España pero, ¿qué síntomas produce? Estos son muy parecidos a los de ómicron y, en general, son más leves por el momento. Sin embargo, se creen que se empieza antes que los de esta variante. Entre los efectos que produce se encuentran la tos, la fiebre, el dolor de garganta, la congestión nasal, dolor de cabeza y articulaciones, fatiga o mucosidad, incluso la temida pérdida de gusto y olfato.

"La sintomatología no es diferente a las variantes de ómicron. Básicamente es un cuadro catarral de una infección de vías respiratoria alta" aseguraba el doctor Güerri, añadiendo que "el riesgo de producir una neumonía viral como veíamos al principio parece que es bajo".

Estos síntomas, en principio, no son excesivamente preocupantes ya que se engloban dentro también de una gripe. Lo más destacado es que se propaga con más rapidez, tal y como señalan desde la Organización Mundial de la Salud: "Es la variante más transmisible detectada hasta ahora", aseguraba Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS en una rueda de prensa. En este aspecto, la organización advierte que la expansión de esta variante podría llegar a ser hasta el 50% más rápida que ómicron.

¿Cómo protegerte?

A la hora de protegernos frente a esta nueva variante, 'Kraken', se seguiría un poco la misma dinámica que se llevó a cabo con el Covid. En principio, una buena higiene de manos, ventilar los espacios cerrados, aplicar una distancia interpersonal si se sospecha que la otra persona puede tener síntomas, utilizar mascarilla (en el caso de que se tenga algo de malestar) y evitar aglomeraciones en espacios cerrados -y, si no es posible, para ello está la mascarilla.