Manolo Lama señala la razón por la que Mbappé jugará contra el PSG: "Le tiene ganas"

El Real Madrid ya está en las semifinales del Mundial de Clubes, donde se medirá al PSG de Luis Enrique el próximo miércoles 9 de julio a las 21:00. Los blancos vencieron al Borussia Dortmund 3-2, en un partido en el que se pusieron 2-0 en el minuto 20 con los goles de Gonzalo y Fran García. Los de Xabi Alonso controlaron el resto de la primera parte ante un Dortmund que generó poco peligro en el área madridista.

EFE Once del Real Madrid en el partido ante el Borussia Dortmund

A SEMIFINALES SUFRIENDO

La segunda parte fue bien distinta, sobre todo en el tramo final, donde todo saltó por los aires. Primero, Beier recortó distancias en el minuto 91 con un buen derechazo marcando el 2-1. Y tan solo dos minutos después, Kylian Mbappé pareció dejar sentenciado el choque con un golazo de volea que supuso el 3-1.

Sin embargo, los alemanes le añadieron emoción al tiempo de descuento, transformando un penalti cometido por Huijsen, que fue expulsado y no podrá jugar contra los franceses. Ya en la última acción del partido, Courtois realizó una gran parada a un disparo ajustado de Sabitzer al palo derecho. El meta belga evitó así una prórroga que para el Real Madrid hubiese sido interminable teniendo a un jugador menos sobre el campo.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran un gol ante el Dortmund

Una vez más, Gonzalo García y Arda Güler fueron dos de los mejores jugadores del conjunto dirigido por Xabi Alonso. El canterano sumó su cuarto gol en cinco partidos en el Mundial de Clubes; y el mediocentro turco volvió a ser importante sumando dos asistencias para su cuenta particular. Además, Kylian Mbappé, que empezó el partido desde el banquillo, consiguió su primer gol en el torneo aprovechando un magnífico centro de Güler.

Aunque, el PSG será el equipo que realmente mida a este Real Madrid de Xabi Alonso. El tolosarra ya ha empezado a realizar modificaciones en el sistema de juego del equipo merengue y en rueda de prensa fue claro cuando le preguntaron sobre si su equipo era claro candidato a ganar el Mundial de Clubes. "¿Ganar el torneo? Primero, el PSG", dijo. Y sobre el conjunto parisino dejó las siguientes palabras: "Partidazo, partidazo. Viene en una inercia muy positiva en los últimos meses y eso va a ser un gran reto para nosotros".

¿gonzalo garcía o mbappé? lama responde

La figura del delantero centro será clave para el Real Madrid en su enfrentamiento contra el PSG. Ahora mismo hay un debate importante entre la afición madridista sobre quién tendría que estar al frente del ataque para así generar el mayor peligro posible, si Gonzalo García o Kylian Mbappé.

Manolo Lama tiene claro por quién apostaría. "Una cosa es lo que nosotros pensemos, lo que el madridismo quiera y otra cosa lo que decida Xabi. Aquí el tema por el que juega Mbappé es el siguiente: si tú, por lo que sea, no pones a Mbappé, se te encabrona pero para bastante tiempo. Le tiene ganas al PSG", dijo Lama.

El narrador de Tiempo de Juego también habló sobre lo que pasaría si Gonzalo García no saliese de titular ante el PSG. "Mientras que a Gonzalo si no lo pones, la gente dirá que es injusto y tiene razón. Pero Gonzalo dirá: "Vamos con un canto. Aunque me saquen en el 70", sentenciaba.

