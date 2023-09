Un enfermo de cáncer pide entrar voluntariamente en prisión: "tengo miedo"

Pasar un solo día en la cárcel debe ser una de las peores experiencias de la vida, ¿verdad? Privarte de tu libertad que es el bien más preciado que tenemos, no poder salir, no poder estar con los tuyos, etc.

Por eso, llama tanto la atención que haya alguien que pida estar allí. Su nombre es Justo Márquez, tiene 60 años y quiere entrar en prisión sin delinquir. El motivo es su estado de salud, está enfermo de cáncer y tiene miedo de "estar solo".

Él tiene familia, 5 hijos pero no tiene relación con ninguno de ellos. Se siente muy solo, por eso ha pedido entrar voluntariamente en la prisión de Alhaurín de la Torre, en Málaga. "Tengo un cáncer y me encuentro en mi casa solo, si me diera un ataque ¿quién me socorre?", ha explicado Justo.

Cuando era joven estuvo 2 años en la cárcel porque tuvo problemas con las drogas, por eso ya no le da miedo volver a entrar. Pero, insiste en dejar claro que él no quiere hacer daño a nadie, ni cometer un delito.

Su petición es sorprendente porque no tiene problemas económicos. Lo único que pide es no estar solo. "Tengo mi casa, mi coche, no estoy en la calle, ni estoy pasando necesidades, el problema es la soledad".

Pero lo cierto es que nadie puede entrar voluntariamente en prisión sin haber cometido un delito. Esto fue lo que le explicaron desde la cárcel. Aunque él asegura que insistirá en su voluntad por entra en prisión.