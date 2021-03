Juanjo Romero, enfermero del Hospital de Mérida: "Este bicho viene a por todos"

Extremadura es la primera comunidad autónoma que baja de los 50 casos por cada 100.000 habitantes durante esta tercera ola. Y es una gran noticia teniendo en cuenta que Extremadura llegó a ser durante algunas semanas la comunidad, junto a Valencia, con mayor a incidencia. En Cáceres, el cribado masivo que ha tenido durante la semana tiene 0 contagios de 263 pruebas realizadas.

Teófilo estuvo el martes en una de ellas en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña, en Cáceres. Era el primer día y nos ha contado que transcurrió muy bien, que el trato y la eficacia de los profesionales sanitarios no pudieron ir mejor.

También nos ha contado que los extremeños son muy disciplinados, y que su respuesta frente a la pandemia ha sido la que se podía esperar y por lo tanto ha dado esos resultados. Desde luego estamos de acuerdo en que el comportamiento ejemplar es indispensable.

También hemos hablado con Juanjo Romero, él tiene información de primera mano, es supervisor de enfermería en el Hospital de Mérida en Cáceres. Nos ha explicado que lo más importante es que se han tomado medidas. Este es un hecho ante la gravedad de los meses de enero y febrero. Respecto al tipo de paciente, nos confirma que sí ha cambiado, ha sido notorio y especifica que ahora mismo son más jóvenes.

Según Juanjo: “Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el covid desde que empezó tiene que ver con la impersonalización de esta enfermedad. La gente tenía covid pero no te tocaba de cerca. Ahora en esta tercera ola, con esta cantidad de gente que ha sufrido, que lo ha pasado tan mal, es cuando nos hemos empezado a dar cuenta yo creo que no solo en Extremadura. Ahora con el hecho de tener amigos, conocidos, que ya vemos a personas cercanas, nos hemos dado cuenta que este bicho viene a por todos. No es indiferente ante nadie y lo que quiere es llevarse todo lo que puede.Así que el cambio de actitud, no queda otra que tenga que ser radical”.

Un testimonio, el de este enfermero que una vez más nos alerta sobre el cuidado que debemos tener ante el covid.