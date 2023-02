Un joven vive un calvario por culpa de un estafador que le robó los datos del DNI: "Estuve en el calabozo"

El 5 de mayo del año pasado, hablamos con Alejandro, que tiene 23 años y vive en Zaragoza. Estaba pasando un verdadero calvario. Todo había comenzado a finales de 2019. Una persona había fotocopiado su DNI y suplantado su identidad y estaba cometiendo un delito tras otro. Por este motivo, Alejandro recibía cada dos por tres denuncias y citaciones en juzgados de toda España. Desde Barcelona, hasta pueblos de Valencia, Sevilla, Alicante y otras tantas ciudades.

Una de las estafas que hizo su suplantador fue vender perros en Internet y, para ello, facilitaba un número de teléfono cuya línea había contratado con el DNI y el nombre de Alejandro. Los interesados en esos perros contactaban con el suplantador, les decía cómo les tenía que mandar el dinero y, una vez que lo recibía, se quedaba con la cantidad y si te he visto no me acuerdo.

Alejandro nos contó que el estafador había contratado una veintena de líneas a su nombre y con cada una había cometido varios fraudes. Pues, casi nueve meses después, su calvario continúa. El pasado domingo de madrugada, mientras estaba en un hotel de Zaragoza, la Policía se presentó en su habitación a las cinco de la madrugada y le llevó a comisaria.

Al registrarse en el hotel, saltaron las alarmas porque su nombre coincidía con el de una persona que estaba en busca y captura por una estafa. Estuvo en el calabozo hasta las 11 de la mañana. Luego pasó al juzgado, donde confirmaron que, que era su suplantador, y no él, el que había cometido ese timo.

"Cambiar mi identidad"



"Estoy bastante cansado de esta situación y estoy intentando remediarlo", comienza diciendo Alejandro sobre la mala racha que está pasando. "Me tomaron las huellas, fotografías... Tuve suerte con los agentes porque quisieron escucharme, pero el protocolo es igual para todos. Les expliqué la situación, me entendieron, pero hasta que no se demostrase lo contrario en el juzgado no me soltaron", cuenta sobre la detención.

"Contra el estafador ya he puesto una denuncia. Por el momento, sabemos que es un hombre por la policía le está siguiendo la pista. Esta denuncia la pusimos en julio de 2021 y, desde entonces, esta ilocalizable", dice sobre cómo está la situación a pesar de haber pasado ya dos años desde la primera demanda.

"Lo que intentamos hacer es localizar a este chico para resolver la situación. Y la otra opción, estoy intentando alterar el orden de los apellidos o cambiar mi identidad, pero en eso estoy siendo más reacio", explica sobre las soluciones posibles. "Soy futbolista fuera y tuve que volver por esto, para poder solucionarlo desde Zaragoza", se lamenta por cómo está afectando a su carrera profesional.