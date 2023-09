Un joven no puede pagar las entradas para ver a Julio Iglesias y lo que le ocurre cambia su vida: "Lloraba"

Julio Iglesias cumple ya 80 años, el español más universal. Todas las generaciones le conocen, porque incluso los más jóvenes, aunque no escuchen su música, saben de quien se trata. Seguramente, si ven en las redes sociales o en cualquier lugar el famoso meme del cantante "y lo sabes", lo reconocen al instante.

Ahora, para su cumpleaños, más de 450 famosos se unen para hacer un histórico regalo. Un regalo que ha llevado 6 meses de preparación.

En Miami, cada 8 de septiembre se celebra el día de Julio Iglesias desde hace 26 años. Ha lanzado 80 discos en total, 14 idiomas diferentes, ha vendido trescientos millones de copias en todo el mundo y ha realizado 5.000 conciertos en más de 600 ciudades con cerca de sesenta millones de espectadores reventando los estadios.

Uno de los fósforos de Carlos Herrera, Raúl, que es un gran aficionado del cantante, no se podía permitir pagar las entradas de un concierto de Julio Iglesias y entonces, su mujer explicaba que una hora antes del concierto se plantó en el estadio y allí había una pareja que le sobraba una entrada.

En ese instante se acercó, les contó la situación y por solo 60 euros cumplió el sueño de su mujer que además, estaba embarazada. “Lloraba de emoción, es una apasionada de Julio Iglesias, llegamos un poco más tarde pero fue un festival extraordinario y mi mujer féliz, la recuerdo siempre porque me decía que nunca más la haré tan feliz".

Julio se ha metido a la gente en el bolsillo y también a los más jóvenes. Cuando se acerca el mes de julio se convierte en el rey. Le confesó a Jordi Évole en su programa 'Salvados' que no sabe "quien ha empezado con esa historia, he visto cosas desagradables, pero es simpática". 80 años han dado para mucho y también tuvo una gran amistad de muchos años con Pepe Domingo Castaño y también tuvo un mensaje de despedida para él.

Richy Castellanos es relaciones públicas, organizador de eventos y además, amigo de Julio. Y, ¿sabes qué? Está preparando el vídeo donde más de 465 amigos le van a sorprender.

Habrá gente de la música, de la política, del cine. "Le conozco más de lejos que de cerca. Él es muy madridista, iba a ser un gran portero y al final pasó del fútbol a la música", explicaba Richy en Mediodía COPE.

Sobre la idea de hacer el vídeo, Richy asegura que se levantó un día y pensó que tenía que "hacerle algo por su cumple que no fuera una tarta, llevo 6 meses preparando el vídeo, he dormido pocas horas, el vídeo me ha costado la paciencia. Habrá gente como Jose Mota, Maluma, Alejandro Sanz, Felipe González, Alberto Núñez Feijóo, Almeida, etc".

"Algunos cuentan anécdotas, otros los cantan, puede quedar un documental histórico". Escucha aquí la entrevista completa con Richy Castellanos, amigo de Julio Iglesias y autor del vídeo en el que muchos famosos felicitan al artista por su 80 cumpleaños.

Julio Iglesias: "Me enfada el poco compromiso de la gente joven con sus abuelos"

En plena pandemia, Carlos Herrera habló con Julio Iglesias, el artista explicó como estaba atravesando la pandemia, puedes disfrutar aquí de la entrevista completa. Entre otras cuestiones, reconoció que vivía con cierto miedo todo lo relacionado con el coronavirus.