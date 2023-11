José María Rodríguez Olaizola, en Mediodía COPE: "El "carpe diem" no es lo que nos debería importar"

Hoy en Mediodía COPE hemos salido a la calle para hacer una pregunta. Si te encontraras ahora mismo a tu “yo” de hace diez años. ¿Qué consejo le darías?

Precisamente esta pregunta es la que le ha llevado a José María Rodríguez Olaizola a escribir su último libro “Bailar con el Tiempo”. Nos ha atendido en COPE para explicarnos los motivos que le llevaron a escribir esta nueva publicación: “Durante años he trabajado con jóvenes. Iba notando que esa etapa de la vida se tiende a alargar excesivamente y artificialmente. Hay cierto miedo a entrar en la vida adulta. En el fondo lo que perdemos no es el miedo con el paso del tiempo es el temor a las consecuencias. Hay muchos miedos que te paralizan porque te imaginas que si ocurre eso que temes va a ser una catástrofe. Si yo mirara diez años para atrás en mi vida me diría que no tenga miedo de tirar adelante y de dejar atrás batallas que ya están luchadas”.

¡Muchísimas gracias a tantas personas que estáis bailando!De verdad, no imagináis lo que me alegra saber que esta música llega a tantos. #BailarConElTiempopic.twitter.com/W6K0WEeHV7 — jmolaizola sj (@jmolaizola) November 20, 2023

En nuestra vida libramos estas batallas de las que Olaizola habla en su libro. Él nos cuenta que superamos momentos de dificultades que nos hacen crecer: “Lo que la experiencia da es que incluso cuando llegan esas vivencias descubres que no era para tanto. El miedo deja de ser algo que te paraliza para ser parte de una mirada lucida a las cosas que pueden pasar. El paso del tiempo está muy dramatizado en nuestra cultura. Demasiada gente vive con drama el hecho de cumplir años. Cada edad tiene lo suyo. Ser joven es ser maravilloso pero ser adulto también. Una etapa queda mitificada a costa de la otra”.

José María Rodríguez Olaizola también ha expresado en su libro la importancia de las derrotas porque son parte de nuestro camino diario: “Hay miedo al fracaso porque estamos instalados en un “carpe diem” que hace que lo único que importe sea el momento actual. Si el momento actual es de derrota parece que no hay nada más. Hoy en día necesitamos aprender a rescribir historias. Todos nuestros caminos son historias en las que hay momentos de grandes logros y momentos de fracaso. En cualquier historia de amor hay momentos buenos y otros de tormenta. Si solo pesa el presente cuando llega el fracaso parece que no hay nada más, mientras que si hay una historia también nos levantamos en los momentos de dificultad. La fe también es una historia. Nuestra propia relación con Dios es una historia”.