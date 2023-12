El inédito proyecto que se pone en Huesca para luchar contra la soledad de los ancianos: "Acude a la vivienda"

La soledad es uno de los grandes problemas de la sociedad actual y en muchos casos, la no deseada. En España hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar y compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo. Caerse y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca.

Por eso la Diputación de Huesca ha puesto en marcha un proyecto piloto en Chimillas, un pueblo de 402 vecinos, para hacer un seguimiento de sus mayores a través del agua. El programa se llama 'Agua de Vida'y controla de forma telemática el contador de agua de estas personas y si deja de haber consumo de agua es que algo está pasando.

El diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca y uno de los impulsores de este proyecto, Carlos Samperiz, explicaba enMediodía COPEque este control lo hacen es buscar "soluciones resistentes como contadores de lectura y telemetría de agua que te comunican o puedes modificar y te dicen cuando tienes un exceso de consumo porque entiendes que hay una rotura, entonces hicimos la lectura inversa, y si no hay lectura, ¿podremos programar una alarma para que nos envíe una señal? En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado el consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien".

Así funciona el protocolo de actuación

Todo está automatizado y si ese contador, en 24 horas, no se ha movido, salta una alarma y ahí, activan un protocolo. Carlos decía que lo que han hecho es "trabajar varias administraciones locales, que es la Diputación Provincial de Huesca, que se le da cobertura a toda la provincia de Huesca y a los entes locales, entonces, la Diputación detecta el problema, envía una interfaz al Ayuntamiento y este es el que acude a la vivienda. Se le comunica y son los miembros del Ayuntamiento los que acuden a la casa".

En este momento están haciendo una prueba piloto, "ahora, estamos trabajando con tres personas que viven solas en Chimillas, estamos desarrollando un tipo de tecnología de comunicación con datos de comunicación abiertos para poder efectuar esta alarma y es una prueba a tres meses". Y añadía que la idea es que el "Ayuntamiento reconozca a la gente que reside en los pueblos, en el que saben dónde está ese problema, que puedan trabajar con servicios sociales y a voluntad de las personas pueden entrar o no en el programa. Aquí, al final, lo que se consigue es que toda la cadena funcione, es un sistema más para evitar posibles problemas".





La soledad no deseada, una pandemia que sufren cada vez más personas

La soledad no deseada es un problema social que sufren cada vez más personas en España. Uno de los colectivos más afectados es el de las personas mayores, aunque en los últimos tiempos, también se ha visto aumentado el porcentaje de gente joven.

Son muchas las personas que, por desgracia, se enfrentan al problema de la soledad y cuando esa soledad, además, no es voluntaria, se viven situaciones realmente duras. Para el psicólogo Darío Fernández, la soledad no deseada es la nueva enfermedad del siglo XXI y una de las principales causas de depresión entre nuestros mayores. "Somos animales sociales, necesitamos comunicarnos y sentirnos queridos y atendidos, y cuando no lo tenemos nos lleva a un sentimiento de indefensión y de sufrimiento muy grande", explicaba a COPE.