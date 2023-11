La inédita medida del dueño de una cafetería de Granada para controlar a sus clientes: aparece en la cuenta

Entramos en un bar. Está lleno, pero encontramos una mesa. Estamos solos y vamos a tomar un café, o vamos con algún amigo a picar algo.

Llega el camarero y nos pregunta qué vamos a tomar. Se lo decimos, lo apunta y a continuación nos trae un ticket que nos indica el tiempo que podemos estar allí ocupando esa mesa en función de lo que hayamos pedido.

Un café o una cerveza, pues una hora. Si pides algo más, pues te dan más tiempo. ¿Cómo te sentaría a ti que te pusieran tiempo en un bar o en una cafetería?

La verdad que esto en principio llama la atención porque estamos acostumbrados a estar el tiempo que queramos sin que nadie nos diga nada.





Pero en este local de Granada, al que nos vamos a ir a continuación, han decidido poner tiempo a sus clientes.

Es verdad que no es una cafetería al uso, porque se trata de una cafetería librería donde mientras te tomas un café o lo que quieras, puedes estar leyendo, cargando tu móvil en algunos de los enchufes a disposición de los clientes o jugando a algún juego.

Germán Bonilla es su dueño y ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

"Siempre comentamos que, en principio, no damos menos de una hora. Partiendo de ahí, tenemos unas normas básicas. Hay clientes que vienen los siete días de la semana, entonces no vemos la necesidad de darles un ticket", cuenta.

Añade que "es, sobre todo, para el cliente nuevo y el que no sabe la clave del Wifi. No discriminamos lo que venga a hacer la gente. Por eso, según lo que pidan, les damos tiempo".

"Es una relación cliente-negocio y tenemos que poner límites"

Dependiendo del día y la hora. Por ejemplo, "en la mañana damos 2 horas por un café. Es una relación cliente-negocio y también tenemos que poner límites".

El dueño de esta cafetería también le ha explicado a García Muñiz que "no es una cafetería convencional. Viene mucha gente que estudia y los fines de semana no estudian. Consiste en eso. Es un ticket, se te da un tiempo y tú lo usas como quieres. No es violento".





Además, añade que no molestan a sus clientes. Simplemente, les entregan ese tiempo y ya les informan de ello. Cuando se va acabando el tiempo, "si vemos la necesidad de aplicarlo, nos acercamos para informar. A la gente le da tiempo a terminar lo que está haciendo".

Por último, ha argumentado que es legal esta iniciativa porque "los restaurantes tienen ciclos de dos horas. Mientras tú anuncies y tengas las normas claras, hay muchas cosas que se pueden hacer. En todas las mesas tenemos carteles. Yo estoy cumpliendo con darles aquello que están comprando".

