La incertidumbre de empresas españolas a las que los aranceles golpean dos veces

Es difícil saber cuál es ahora mismo el minuto y resultado de la guerra arancelaria de Trump que ha implicado al resto de países del planeta Tierra. Hay quien duda de que el mismísimo Donald Trump sepa aclararse con el tema. Venimos de un fin de semana en el que primero, Estados Unidos anunció la retirada de impuestos a ordenadores, teléfonos móviles y microchips. Luego matizaron que en realidad era temporal y, al final, Trump ha anunciado que volverá a matizar el anuncio del anuncio anterior en las próximas horas.

De momento, los móviles, ordenadores, los chips, quedan exentos de aranceles. Pero esto es temporal. El secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha dicho que en uno o dos meses se van a activar las tasas para estos productos. En toda esta secuencia industrial, los Estados Unidos tienen un problema importante. La dependencia de China de empresas americanas como Apple o Intel es muy elevada. Un dato lo dice todo: el 80 % de los iPhone que se comercializan en Estados Unidos se fabrican en China.

Y ahora tienen un problema importante, porque con ese arancel del 145 % impuesto a los productos chinos, se doblará el precio de los teléfonos de la manzana mordida comprados en América. Porque, de momento, sigue vigente ese arancel a China, también el 10 % universal, el 25 % al acero, metal y coches.

Esto no se ha terminado, aunque se hayan suspendido el resto de aranceles durante 90 días.

En busca de un acuerdo beneficioso para todos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne mañana martes con el secretario del Tesoro norteamericano con un objetivo: llegar a un acuerdo negociado y equilibrado entre ambas partes, porque será muy beneficioso para todos.

En medio de la incertidumbre que provoca este suspense de ahora sí aranceles ora se suspenden ora se volverán a poner, las bolsas europeas han comenzado la semana en verde. Índices como el Ibex35 se han contagiado de los repuntes de las bolsas asiáticas. El Nikkei japonés se anotaba un 1,25 %, más de un 2 % el Hang Seng de Hong Kong. La que más ha notado la guerra comercial es la Bolsa de Pekín que apenas se ha anotado medio punto.

Una guerra arancelaria de este tipo afecta a empresas de lo más vario pinto. A algunas incluso les caen aranceles por partida doble. Es el caso de una de las fábricas de barricas más antigua de España, la Tonelería Murúa en La Rioja que lleva más de 125 años en el negocio.

Les afectan los aranceles por partida doble porque, por un lado, una de las materias primas clave para fabricar sus barriles es el roble blanco o roble americano. "El roble blanco solamente se encuentra en Estados Unidos, en la cadena montañosa de los Apalaches. Entonces es el único sitio del mundo de donde podemos traer la madera. Claro, que suban los aranceles de entrada de madera nos afecta mucho en el precio y, por lo tanto, en el precio de las barricas", muestra a Mediodía COPE su preocupación, Elena Ceca, CEO de Tonelería Murúa.

Es decir, con aranceles o sin ellos, no pueden prescindir de esta madera de roble blanco y no tienen otro mercado en el que obtener esa materia prima. Por eso, esperan que quede fuera de la guerra arancelaria.

Esta empresa fabrica en La Rioja unos 30.000 toneles al año, de ellos 6.000 se venden en Estados Unidos, el 20 % de su producción. Es un producto muy demando en las bodegas estadounidenses por su fabricación artesanal y vale para varios tipos de producto.

"Para crianza de vino, sobre todo, y para crianza de whisky también. Del bourbon. Es un tipo de barril muy seleccionado y muy superior porque lo hacemos de una forma especial, no como lo hacen en Estados Unidos, con gas y con secados artificiales, sino de una forma más cuidadosa", detaca la importancia de sus barriles la CEO.

Estos barriles también están amenazados por aranceles cuando entran en Estados Unidos. Así que en el peor de los escenarios esta empresa tendría que sumar los aranceles europeos por la madera a los aranceles americanos cuando entra la barrica ya fabricada. Según Elena ahora mismo no saben a qué atenerse. "Es un poco de loco. Primero el 10, luego el 20, ahora lo quito. Es una locura. Estamos hablando con nuestros clientes desde Estados Unidos diciendo es que no sabemos a qué atenernos. El problema también es eso, que la inseguridad que te da esta situación".

Elena está como todo el mundo. Nos cuenta que llevan décadas tratando con pequeños aserraderos de la América más profunda y con ellos también comparten la misma inquietud porque esta situación no es buena para nadie. "Son empresas como nosotros, son empresas familiares, pequeñas. Están muy preocupados porque nuestros proveedores no son empresas grandes que dicen, bueno, es un fondo de inversión. No, no, estos son familias y son aserraderos pequeños que les afecta mucho. Y en cuanto a los clientes que compran las barricas, pues también muy preocupados porque si les sube de esa forma la barrica, pues lo tendrán que repercutir en el vino, no puede ser de otra forma", advierte la directiva de la fábrica riojana.

Desde fabricantes de chips de alta tecnología a los artesanos de barricas de roble. Toda la economía mundial pendiente de los vaivenes de la administración Trump que esta tarde noche amenaza con pegar otro volantazo. Agárrense que vienen más curvas.