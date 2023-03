El hospital Clinic de Barcelona sigue sin recuperar la normalidad: "Lo vamos anotando todo a mano"

El Hospital Clinic de Barcelona tardará aún días hasta que recupere la actividad normal tras el ciberataque recibido este fin de semana dirigido sobre todo a los servicios de urgencias, farmacia y laboratorio.

Se ha recuperado ya el 10% de la actividad de las consultas y parte de la cirugía, pero todavía siguen siendo muchas las citas que se reprograman y los pacientes que ven cómo se retasan sus consultas o sus operaciones a causa de este hackeo.

Este martes solo acuden al centro aquellos que han sido avisados por el hospital confirmándoles la consulta como cuenta desde las puertas del Clinic, Yolanda Canales, de COPE Barcelona.

Hay muchos pacientes que están en vilo ante la incertidumbre de cuándo se llevará a cabo la operación. Es el caso del padre de Alex que ha contado a COPE como fue ingresado la semana pasada a sus 83 años con un derrame cerebral, "fue atropellado hace una semana, el fin de semana ha empeorado, estábamos tranquilos porque es uno de los mejores hospitales de España, pero ahora estamos afectados porque no sabemos qué va a pasar".

En cuanto a los profesionales del centro confirman a COPE que han vuelto a trabajar como hace muchos años. Es el caso de Katrina, psiquiatra infantil, "hemos vuelto a lo que se hacía antes".

Juanjo trabaja en el Laboratorio, "tenemos una parte más documental y esa requiere el sistema informático y se ve afectado y la parte más experimental no se ha visto afectada y lo vamos anotando todo a mano".

Se trabaja en todos los departamentos a un ritmo más lento y desde la dirección no pueden confirmar cuando se recuperará toda la actividad.

Govern reafirma que no pagará rescate por el ciberataque

El Govern se ha reafirmado este martes en que "no se negociará" ningún tipo de rescate con los autores del grave ciberataque que ha afectado al Hospital Clínic de Barcelona desde el pasado fin de semana.



"No negociaremos con piratas informáticos", ha asegurado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, el día en que la previsión es recuperar un 10 % de las consultas externas y la mitad de las operaciones quirúrgicas no urgentes, si bien no se tendrán datos concretos de la actividad asistencial hasta esta tarde.



En cambio, el centro de extracciones y la radioterapia oncológica continuarán aplazando visitas.



La afectación "es muy grave en todos los niveles", ha recordado la portavoz, que ha augurado una vuelta a la normalidad de forma gradual, teniendo en cuenta la afectación y los daños causados.



El ciberataque al Hospital Clínic ha afectado gravemente el sistema informático del centro sanitario y podría tardar semanas, o quizás meses, a recuperar la total normalidad.



Plaja ha explicado que los técnicos de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña trabajan en el restablecimiento de la normalidad en el centro médico pero "no será en las próximas horas".