Los afectados por el hackeo al Hospital Clínic de Barcelona, en Mediodía COPE: "Que ataquen otra cosa"

Hackers extranjeros (piratas informáticos), son los responsables del ciberataque sofisticado y complejo que ha sufrido el Hospital Clínic de Barcelona y que le ha obligado a desprogramar las consultas externas previstas para este lunes y las cirugías no urgentes y ha aplazado las sesiones de radioterapia oncológica debido al ciberataque que ha sufrido esta mañana y que ha obligado a derivar algunos servicios a otros centros hospitalarios.



Según ha informado la Generalitat en un comunicado, los profesionales del hospital y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña siguen trabajando desde ayer para que el centro pueda recuperar la normalidad.

Se sabe que está detrás la empresa RansomHouse que suele pedir dinero, pero aún no ha establecido ningún contacto, pero desde Cataluña se deja claro que no se va a ofrecer ninguna compensación económica.

Durante este lunes se mantendrá toda la actividad urgente y de hospitalización de todas las sedes del Clínic -Villarroel, Plató y Maternitat-, así como la hospitalización domiciliaria, los hospitales de día, el servicio de radiología, las pruebas endoscópicas, las exploraciones radiológicas, la diálisis y la farmacia ambulatoria.



En cambio, el ataque informático ha obligado a desprogramar 150 cirugías no urgentes, entre 2.000 y 3.000 consultas externas, medio millar de extracciones y a aplazar las sesiones de radioterapia oncológica programadas.



El hospital continúa redireccionando a otros centros a los pacientes con códigos urgentes, como ictus o infartos.



El ciberataque ha afectado a los servicios de laboratorio, farmacia y urgencias, que se han coordinado con el departamento de Salud y con los otros hospitales de la ciudad para atender urgencias, transporte sanitario y códigos urgentes.



Desde el Hospital Clínicque el ciberataque ha afectado, entre otros, a algún sistema informático de urgencias, cuyo servicio no se ha cerrado, pero que, por razones de operatividad, se han derivado a pacientes a servicios de urgencias de otros hospitales, aunque los que se encontraban allí esta mañana han sido atendidos.

La paciencia de los pacientes

En Mediodía COPE hemos escuchado a algunos pacientes que han acudido a su cita al no enterarse de que había sido cancelada. La mayoría eran personas de edad avanzada a los que no se les ha podido avisar por teléfono al no estar disponibles sus historiales. Pacientes que entendían, dadas las circunstancias, que no se pudiera llevar a cabo la consulta y lamentaban que los piratas informáticos ataquen a un hospital, a la salud de los ciudadanos como Patrocinio que recriminaba en los micrófonos de COPE a los piratas informáticos,"hemos venido para visita y nos vamos sin nada. No funcionan los ordenadores ni la analítica ni revisión médica ni nada. Que ataquen a otra cosa, no a los hospitales,¿no?".

Enrique es estudiante de Medicina y hace sus prácticas en el Clinic, "no se pueden hacer, no funciona el sistema informática y muchas de las consultas son en consultas externas".

Es la tercera vez que los hackers atacan hospitales catalanes, muy importantes como el ataque a la Universidad Autónoma de Barcelona cuyos efectos duraron un año.