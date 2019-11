El hermano de Laínez: “¿No le quería matar y tenía la cara como si le hubieran pegado con un martillo?"

La familia de Víctor Laínez, el hombre asesinado en Zaragoza por el antisistema Rodrigo Lanza, intenta encajar el golpe que les ha supuesto la sentencia. Hay que recordar que el acusado ha sido condenado a cinco años por homicidio imprudente. Para la acusación, la muerte de Victor Laínez fue un asesinato, en cambio, para el jurado fue un homicidio imprudente. La familia ya ha dejado claro que va a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Esta mañana, el juez que ha dictado sentencia, José Ruiz Ramo, ha asegurado en Herrera en COPE que ha dictado sentencia siguiendo el veredicto que emitió el jurado, que llegó a la conclusión de que la intención de Rodrigo Lanza era solo lesionar a Víctor Laínez. Según el jurado, el golpe que le dio Rodrigo Lanza por detrás a la víctima no era mortal, sino que era un puñetazo que tuvo como consecuencia que la víctima cayera al suelo y quedara inconsciente.

Javier Laínez, hermano de la víctima, ha explicado en Mediodía COPE: “Dice que no lo quería matar. Mi hermano tenía la cara destrozada no han pegado como si le hubieran pegado con unos martillos. Llevaba todos los ojos hundidos: de la nariz, de los ojos, de la maníbula...destrozado completamente. Pues menos mal que no lo quería matar, si lo hubiera querido matar, no sé, ¿le hubiera pasado con una apisonadora por encima?”.

Javier Laínez también a manifestado su miedo porque Rodrigo Lanza salga en muy pocos años de cárcel: “Ya lo hizo en Barcelona, lo hizo aquí...yo estoy preocupado. ¿Y si llega a Zaragoza y se encuentra conmigo qué va a hacer? ¿Me mata y va a dejar que tenga miedo, y otra vez? No sé ni qué decir la verdad”.

Tampoco se explica Javier Laínez qué ha podido pasar en el juicio para acabar con una sentencia que no se esperaban. “Estaba todo claro, los forenses, al Policía, los psicólogos, los testigos presenciales...no entendemos nada”.