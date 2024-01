La gran pregunta que todos se hacen sobre el niño francés de 9 años que ha vivido solo durante dos años

El mundo entero está conmocionado con la historia del niño de 9 años que ha vivido solo durante dos años en los que no ha faltado al colegio y se ha alimentado de latas, bollos y algún tomate que cogía del huerto de un vecino.









Ha sucedido en un pequeña localidad al sur de Francia en la que apenas viven 2.000 personas, Nersac. El niño, ya abandonado por su padre, vivió esos dos años solo en casa, una vez que su madre decidió irse a vivir con una amiga tras divorciarse de su marido.

De vez en cuando aparecía por el hogar familiar para dejarle a su hijo algunas latas de comida y poco más, como nos cuenta Asunción Serena en 'Mediodía COPE'.

Desde 2020 a 2022 ningún vecino ni profesor del colegio se percató de la situación que vivía el pequeño ya que mostraba un aspecto limpio, a pesar de no tener agua caliente; y no sólo no faltó a clase ningún día sino que incluso sacaba buenas notas.

Así lo aseguraba la alcaldesa de Nersac, Barbara Couturier, a los medios franceses: “Siempre sonreía, era muy buen alumno, siempre estaba limpio y era muy educado”, signos por los que, según la alcaldesa, “nada que demostrara que vivía solo”.

Durante todo ese tiempo nadie se dio cuenta de lo que sucedía con este niño y de que vivía completamente solo, y esa es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo desde que se conoció la noticia: ¿cómo puede un niño de 9 años estar tanto tiempo solo?

No quiere saber nada de su madre





Una vez que se dio la voz de alarma de lo que sucedía con el niño, la Policía francesa localizó a la madre y un tribunal de Angulema la ha condenado a 18 meses de cárcel, si reincide, y a seis meses de vigilancia electrónica.

El niño vive con una familia de acogida y ha manifestado su deseo de no querer saber nada de la madre, a quien algunos vecinos describen como una persona agresiva que insulta e intimida a todos los pasan cerca de su casa.