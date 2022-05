Francisco, víctima de un accidente casi mortal: "Se me abrió un orificio en el corazón de 5 centímetros"

Franciscoiba en su cocheconduciendo, muy cerquita de su casa cuando tuvo un accidente. A partir de ahí todo se apaga para él... y cuando abre los ojos, han pasado 57 días. A este vecino de Alfarnatejo, un pueblo de Málaga, se le incrustó el volante en el corazón, y le abrió un orificio de 5 centímetros.

Francisco llegó al Hospital Regional de Málaga en estado crítico. Cuando consiguieron estabilizarle, lo metieron en el quirófano y la operación fue a vida o muerte. El lo vivió así:

“Ahora mismo me encuentro muy bien, con muchas ganas de vivir, y de vivir la vida nueva que me han dado. Lo que recuerdo del accidente es muy confuso, recuerdo que tuve un golpe con otro coche, pero solo me acuerdo de ver el coche a un metro de distancia. Después sentí inmediatamente un dolor en el pecho grandísimo, me di con le volante y estuve allí esperando hasta que llegó la ambulancia, que me recogió y me empezó a darme calmantes y tranquilizantes.”

También hemos hablado con José Valderrama, el cirujano cardiovascular que le operó a corazón abierto y que le salvó la vida:

“Es una inmensa alegría poder escucharle hablar, cómo se puede suponer. Es un trabajo que se puede considerar un gran trabajo de equipo, puesto que como sabéis intervienen muchas personas, es un equipo que trabaja coordinadamente para que todo salga bien. Y siendo este un caso tan complejo y en este caso al ser un caso tan complejo, tan complicado y que normalmente la inmensa mayoría de los casos no sale bien, pues la alegría es inmensa. Es un éxito del hospital, como Hospital Regional el poder conseguir que un trabajo coordinado llegue a buen puerto."