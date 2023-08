El franciscano que arrasa en Youtube emulando a Arguiñano: "Fui fraile antes que cocinero"

Sofía Buera ha sacado hoy de la cocina al fraile, cocinero y 'youtuber' Fray Ángel Ramón Serrano García. Se trata de un franciscano que, al más puro estilo Arguiñano, entretiene a los más de 300.000 suscriptores del canal de su monasterio, 'Franciscanos Santo Espíritu'.

"Me habéis pillado a la 1 y media justo rematando el carro de la comida para subir al comedor", ha dicho Fray Ángel Ramón Serrano García en 'Mediodía COPE'. "Yo lo que enseño es la vida de la cocina del monasterio, no solo la receta, sino el ambiente. Es un ambiente apacible donde se cocina sin tensiones y se apacigua al que come los alimentos. Es la vida de la cocina del monasterio".

"El primero al que sorprende el número de suscriptores soy yo, que habitualmente siempre he vivido un poco en lo oculto y ahora la sorpresa es mía al ver que hay tantísima gente en España e Hispanoamérica viendo nuestro canal", ha dicho el franciscano Fray Ángel Ramón Serrano García, cocinero del Monasterio Santo Espíritu de Gilet (Valencia) en COPE. "Me compararon una vez con un cocinero mexicano de mucha influencia, pero nunca hasta hoy lo habían hecho con Carlos Arguiñano, pero me enorgullece".

"Abrir el canal fue custión de necesidad porque en época de pandemia nos teníamos que reinventar y abrir las ventanas del convento para decir 'aquí estamos, no os olvidéis'", ha explicado Fray Ángel Ramón Serrano García en 'Mediodía COPE'. "Pusimos algún vídeo de cocina y alguna celebración de la Iglesia, y los de recetas despertaron muchísima curiosidad. Dos años llevamos ya poniendo todos los lunes una receta".

Una receta

"Como manchego que soy disfruto mucho haciendo pisto y viendo cómo la gente moja pan en el pisto. "Y cuando el plato queda limpio!", ha asegurado Fray Ángel Ramón Serrano García en 'Mediodía COPE'. "Aquí en la hospedería pueden disfrutar de todos los bizcochos y magdalenas que suelo hacer para el desayuno, y de postre: flanes, dulces como pan de calatrava o resequillas… y últimamente hice un pan de higos. De todo un poco". "Fui fraile antes que cocinero", ha reconocido para acabar.