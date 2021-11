Félix Ríos sobre la desaparición de Anglés: "Mientras no haya evidencia de su fallecimiento, debemos buscarlo"

Mañana se cumplen 29 años de la desaparición de las niñas de Alcàsser. Un crimen que conmocionó a la sociedad española. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de 14 y 15 años de edad, fueron secuestradas, mientras hacían autostop para ir a una discoteca de la vecina localidad de Picasent, donde se iba a celebrar una fiesta del instituto.

Durante más de dos meses, el caso mantuvo en vilo a todos los españoles. Aún había esperanza en que las menores estuvieran vivas, como le contaba Rosa, la madre de Desirée, a Encarna Sánchez aquí en COPE: "Tememos que las tengas retenidas y no las dejan, porque tienen miedo, porque piensan hacer alguna cosa, llevárselas a algún sitio...". Por desgracia, la esperanza acabó 75 días después de su desaparición, cuando dos apicultores encontraron los cuerpos de las menores, semienterrados, en las proximidades de la Presa de Tous, en Valencia, en un paraje montañoso conocido como La Romana.

Las pistas indicaban que el secuestro había sido obra de alguien de la zona. Cuando aparecieron los cadáveres, uno de los vecinos señalaba que "es un sitio muy raro, muy difícil de venir. Posiblemente la persona que haya venido a traerlos sabía a dónde venía".

La Guardia Civil dio pronto con dos sospechosos. Dos delincuentes comunes: Antonio Anglés y Miquel Ricart. El segundo fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión, aunque sólo cumplió 21 años tras la derogación de la Doctrina Parot. El primero, Antonio Anglés, el principal acusado y considerado autor material del crimen, lleva en paradero desconocido desde que comenzó la investigación.

Su pista se pierde en marzo de 1993 en Portugal, tras montarse en el carguero City of Plymouth que zarpó de Lisboa con destino a Dublín. La tripulación encontró un polizón a bordo que, tras ser descubierto, y encerrado en uno de los camarotes, se lanzó al mar con un chaleco salvavidas que después apareció en la bocana del puerto de Dublín.

Se cree que ese polizón era Anglés... De hecho, el capitán del barco reconoció a Anglés en una fotografía que le mostró la policía tras atracar en la capital irlandesa. Desde entonces, se pierde su rastro y figura en la lista de los criminales más buscados por la Interpol, donde es uno de los tres fugitivos reclamados por la Justicia española. Hay varias hipótesis sobre lo que sucedió después. Unos dicen que falleció ahogado en las frías aguas de Dublín, pero hay quien mantiene que aún sigue con vida.

Casi tres décadas después del crimen, el caso sigue abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira. La magistrada ha ordenado en los últimos días buscar restos genéticos de las tres niñas en los coches que utilizaron aquella noche Anglés y Ricart, para que sean analizados con las técnicas actuales de ADN, mucho más avanzadas que las que había en el momento de la desaparición. Además, la jueza ha ordenado al Instituto Nacional de Toxicología el análisis de más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos que se llevaron a cabo en los años 90.

Todo ello está sustendado por un informe que la acusación particular ha presentado a la instructora. Un documento realizado por la Asociación Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención, integrada por un grupo de criminólogos que ha estudiado los últimos movimientos conocidos de Antonio Anglés antes de su desaparición.

En 'Mediodía COPE', Ríos ha señalado que la elaboración del informe ha sido una tarea dura. "Es un expediente de 40 tomos, del que hay que hacer un análisis minucioso para, cuando llegamos al lugar, saber si Anglés estuvo allí".

"Nuestra acción ha sido ver con los ojos forenses modernos qué pruebas se podrían hacer ahora que no se pudieron hacer en el momento porque no existían", explica el criminólogo. "Dependiendo de cómo se hayan conservado los vehículos, del tamaño de las manchas o de su antigüedad hay probabilidades de que no se encuentre nada".

"La última vez que se ve a Anglés con vida es el 24 de marzo a las 6 de la tarde, cuando lo pasearon por cubierta para que comiera algo. Cuando sube la policía irlandesa al barco, se dan cuenta de que Anglés no está en el barco. Alguien de la tripulación le ayudó, lo tenemos claro. Hay varias posibiliades. Incluso podría haber ocurrido que hubiera bajado por la pasarela, porque los policías fueron al puente de mando a hablar con el capitán antes de ir al camarote en el que Anglés estaba encerrado", señala Félix Ríos.

Antes de ese episodio, el polizón mantuvo una conversación con un periodista portugués desde el puente del mando a través de radioteléfono. "La tripulación del City of Plymouth no sabía español ni portugués, y tuvieron la sensación de que el polizón no se entendía con el periodista, por lo que el polizón no sería portugués, como se creía. Por eso es importante localizar al periodista", apunta el criminólogo.

"Lo que es cierto es que mientras no tengamos una evidencia del fallecimiento de Anglés, debemos seguir buscándolo", concluye Ríos.

Por su parte, Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ha explicado que "nadie podía entender que este delincuente consiguiese salir de la habitáculo por segunda vez. Siempre se sospechó de un miembro de la tripulación, pero no se pudo demostrar que le hubiese echado una mano". De lo que no cabe duda es de que Anglés era un fantástico nadador y los investigadores siguen tirando de aquel rastro sin destino. "Si hace un tiempo, la hipótesis fundamental era que Anglés estaba muerto bajo las aguas frías próximas a Dublín, hoy hay más esperanza y sigue la búsqueda. En 2029 prescribe el caso", concluye Baño.