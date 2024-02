Farmacéuticos en la parroquia del barrio más pobre de España: "La salud pasa a un segundo plano"

El barrio de Los Pajaritos de Sevilla es uno de los más pobres de toda España. Según el Instituto Nacional de Estadística es concretamente el segundo que cuenta con la renta per cápita media mas baja de todo el país.

Allí vive María José Ortega. Ella tiene 43 años y con 15 le diagnosticaron esquizofrenia. Sus padres fallecieron cuando era muy joven y ella siempre ha vivido sola. María José asegura que durante su vida ha sentido en muchas ocasiones esa soledad y que ha pasado momentos muy duros.

Sin embargo, en su barrio existe un lugar en el que María José ha encontrado a las personas que ella considera su familia. Hablamos de la parroquia de la Blanca Paloma en ese barrio de los Pajaritos: “Yo como en el comedor de la iglesia pero yo no considero que como en el comedor, yo como con mi familia del comedor. Estoy muy acompañada y siento que le importo a mucha gente. Es mi familia”.

María José apenas cuenta con ingresos y cada día va al comedor social de la parroquia. Además, la esquizofrenia que ella sufre requiere de un tratamiento muy especializado que ella no puede pagar. En esta parroquia de la Blanca Paloma desde hace años, Cáritas asume los gastos de las medicinas de todas aquellas personas como María José que no se las pueden costear.

Normalmente, la entrega de estas medicinas siempre la ha hecho en esta iglesia una persona que no tenía ningún tipo de formación sanitaria. Ahora esto ha cambiado. Un grupo de farmacéuticos van de manera voluntaria a esta parroquia de la Blanca Paloma y a personas como María José no solo les proporcionan sus medicinas sino que les acompañan en todo aquello que puedan necesitar: “Siempre he estado sola. Ellos me ayudan a decirme que soy buena persona y que lo malo que me ha pasado en la vida no es culpa mía. Son personas que me atienden, que me escuchan y que me ayudan un montón”.

Están pendientes de sus tratamientos. Les hacen un seguimiento médico y sobre todo escuchan sus problemas y sus inquietudes.

Otra mujer a la que este grupo de farmacéuticos ayuda a diario es Carmen Pacheco. Ella también es vecina del barrio y sufre apnea del sueño. Se encuentra en una situación económica muy complicada, como ella misma nos cuenta: “Lo que no paga la seguridad social nos lo paga Cáritas, la cantidad que no pasa el seguro”.

Los farmacéuticos de este proyecto llamado “Farmacia y Comunidad” ayudan a Carmen en todo lo que pueden. Están pendientes a diario de como evoluciona su estado de salud.

Una de las farmacéuticas de este proyecto es Elisa Borrego y hoy nos ha atendido en Mediodía COPE para contarnos en que consiste concretamente esta iniciativa: “Esto nace hace varios años por unas inquietudes sociales que existían. Nos dimos cuenta que en la barriada hacía falta hacer un seguimiento farmacoterapéutico. No solo financiar las medicinas sino realmente confirmar o corroborar que los pacientes estaban adheridos a sus tratamientos y que los estaban tomando adecuadamente”.

Elisa forma parte de este grupo de farmacéuticos que trabajan de forma voluntaria. Llevan las medicinas a muchos vecinos que las necesitan, ejercen un control sobre todos ellos y también llevan algo para lo que no hay medicina pero que es muy importante, llevan acompañamiento para cuidar también la soledad: “La acogida ha sido súper positiva. En este tipo de barrios el tema clínico pasa a un segundo plano. Hay personas muy solas y el hecho de que les ayudemos las cambia por completo”.

Elisa explica que en este barrio de los Pajaritos se vive una realidad muy dura y que necesitan del esfuerzo de todos para evitar las brechas sociales: “La realidad de este barrio es complicada. Hay una renta muy baja, hay muchas personas en riesgo de exclusión social, hay muchos inmigrantes que llegan sin saber que tienen que hacer para regularizar su estado aquí. No es una tarea fácil a todos los niveles”.