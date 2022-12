Un experto señala lo que debemos hacer para no ser víctimas de ciberataques en plena campaña de Navidad

Las grandes campañas comerciales se han convertido en el escenario perfecto de los ciberataques que buscan robar información de nuestros dispositivos, adentrarse a los sistemas de pago o, directamente, dañar los sistemas informáticos. El negocio del cibercrimen mueve tanto dinero que supera al de los traficantes de armas, drogas o la trata de personas.

Hablamos de una cifra que asciende hasta los 6 billones de euros y que se traduce en millones de ataques cada día con métodos de los más variados. Algunos son muy complejos e imitan páginas webs de entidades bancarias a la perfección o suplantan la identidad de familiares, amigos o jefes de trabajo.

Este fin de semana en Madrid, Carabanchel, se ha descubierto un fraude en el que puede caer cualquiera fácilmente. Muchos vecinos tenían sus coches aparcados en la calle y se encontraron un papel en sus parabrisas que parecía una multa del Ayuntamiento de Madrid. Coincidía tanto el logo, como el tipo de letra e incluso su color azul. Sin embargo, todo era falso.









"Estamos todos expuestos en campañas de Navidad"



La supuesta multa tenía un código QR que te llevaba a una web en la que tenías que hacer el pago, te redirige para que metas los datos de la tarjeta de crédito para poder quedarse con tu información. Como consecuencia, 'Mediodía COPE' ha contactado con Antonio Ramos, experto en ciberseguridad.

"Estamos todos expuestos en campañas de Navidad o fechas especiales y se pueden dar estafas digitales para intentar usar tu tarjeta de crédito y hacer compras", comienza diciendo el experto, haciendo referencia a que las navidades suelen ser una fechas peligrosas porque estamos constantemente haciendo compras online.

"Estamos en un mundo plagado de servicios digitales y los cibercriminales van a utilizar estos servicios para intentar gestionar datos tuyos y hacer pagos. Entonces, no hagas caso a algo que no has solicitado, como puede ser un pedido online. Es muy normal ya sea de Correos, Hacienda, Seguridad Social, multas...", recomienda.

"Lo importante es que el QR lo busques tú, no que te busque a ti. Esa es la primera barrera de protección. Si no has pedido algo, no hagas caso. Y más cuando supone dar datos personales. Es importante el sentido común. Aquello que no hemos solicitado y de lo que no tenemos conocimiento, no se van a comunicar con nosotros. Entonces, no hacer caso", dice en el caso de las estafas mediante QR.