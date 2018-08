Experto en nuevas tecnologías: "Es muy dificil que estalle una batería, pero hay que tomar precauciones"

Las baterías de los dispositivos móviles están dando cada vez más noticias por fallos que hacen que ecaben en llamas. El último se ha producido en Granada, cuando una familia se despertó a las 5:30 de la mañana cuando el móvil del hijo estalló. La familia sintió un estruendo, como si fuese un petardo, y cuando se quisieron dar cuenta el sofá del salón se encontraba en llamas. Para hablar sobre los riesgos de las baterías de los móviles ha participado en 'Herrera en COPE' Manuel Moreno, experto en nuevas tecnologías y director de 'TreceBits'.

Manuel Moreno ha explicado que cuando cargamos la batería de nuestros dispositivos recargamos una batería de litio, que es altamente inflamable. Aún así ha comentado que "es muy complicado que se produzca una explosión, pero hay que tomar algunas precauciones". Según el experto en nuevas tecnologías, la explosión de la batería "se pudo dar por no usar el cargador original del fabricante, o porque se hubiese manipulado la batería". Según ha explicado, no existe ningún problema en dejar el móvil cargando toda la noche.

Entre las diferentes recomendaciones que da, la principal recomendación es usar el cargador original del fabricante, y no comprar un cargador que no sea el del fabricante cuando se rompa el que viene con el dispositivo. También recomienda realizar un uso consciente del móvil, y aplicar el sentido común. En esta línea, Moreno recomienda no hacercar el dispositivo a una fuente de calor durante un tiempo prolongado, ya que podría afectar a la batería de nuestro dispositivo.