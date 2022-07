Un experto despeja todas las incógnitas sobre la viruela del mono: "Es un tanto precipitado"

Con más de 16.000 casos registrados en 75 países de todo el mundo y cinco fallecidos a día de hoy, la viruela del mono ya es una emergencia global de salud publica según la Organización de la Salud (OMS). Dada la cantidad de casos, la rapidez de expansión de los mismos y la idiosincrasia del virus, esta organización considera que el virus cumple con todos los requisitos necesarios para catalogarla de tal importancia. España, siendo el país con más casos registrados de todo el mundo con más de 3.000, para nadase mantiene al margen de este fenómeno sanitario. Asimismo, todo este conjunto de sucesos ha derivado en que la situación con la viruela haya sido catalogada como de riesgo moderado a nivel mundial, y alto en el caso de Europa.

Con las notificaciones de nuevos contagios aumentado con el paso de los días, la incertidumbre y el temor, con el recuerdo de la pandemia por la Covid-19 todavía muy presente, se incrementan de forma paralela. Ante la cantidad de dudas generadas en la población por esta nueva situación existente y su registro como emergencia global de salud publica, el catedrático en parasitología, Rafael Toledo, atiende a “Mediodía COPE” para despejar todas estas cuestiones.

"Es un tanto precipitado. El problema de una declaración de este tipo viene por el entorno que estamos viviendo por la sensibilidad que tenemos por cualquier enfermedad infecciosa a raíz de la pandemia. Al final la percepción que se puede llegar a percibir es que estamos ante una situación de covid de hace 2 años, cuando realmente no es así ya que el virus, la transmisión y las consecuencias son diferentes", expresa Toledo en relación a la catalogación realizada por la OMS.

La declaración de estos niveles a puesto en alerta a toda la población que, fruto de la desinformación, no sabe muy bien como actuar llegados a este punto: "Lo que supone es que hay que estar pendientes y tomar una serie de medidas no concretadas para evitar la expansión a otros países. Esto es una declaración que implica poco, pero en una situación de hipersensibilidad como la que vivimos puede llegar a un miedo infundado porque las situaciones no son comparables", responde el experto al ser preguntado como debemos tomarnos la población dicha noticia.

Llegados a este punto, las comparativas con la Covid-19 no se han hecho esperar. El alarmismo comienza a instaurarse poco a poco en las calles de todo el mundo. Pese a esto, Toledo quita miga al asunto afirmando que "el concepto de pandemia es relativo". Esto es así ya que el catedrático considera que son situaciones que, pese a tener algunas similitudes, son muy diferentes: "Esto hace referencia a una enfermedad que se expande por varios continentes y no tanto a la gravedad de la situación. Entonces lo que hay que entender es que, con lo que nos ha marcado, tenemos tendencia a comparar con covid pero que se trata de un virus totalmente diferente".

"Se desconocen bastantes cosas. Fuera de África, los casos que se daban eran importados de países importados. No habíamos vivido casi ningún brote importado. Solo uno en Estados Unidos en 2017 por importación de animales. Realmente se desconoce bastante de las vías de transmisión. Con los datos que estamos viendo se puede intuir, confirmando más o menos lo que se pensaba, que se necesita un contacto estrecho y prolongado. Las vías de de transmisión son sexuales", manifiesta el especialista asegurando así que pese a ser algo relativamente nuevo es algo de lo que se conoce y se tienen certificados los motivos de transmisión.

Con la viruela del mono dispersada por una gran cantidad de países surge las preguntas de que poder hacer para poder frenar y erradicar esta situación. Tal y como asegura Toledo, "es muy importante el diagnóstico precoz y la concienciación". Lo mejor es prevenir antes que curar, pero una vez infectado de dicho virus y tener un diagnostico, el cual tiene la ventaja por la evidente creación de pústulas, "es poder comunicarlo a los casos cercanos". "Así se puede actuar bien con medida tipos aislamiento o con vacunaciones en personas de más riesgo como inmuno deprimidos o embarazadas. Por todo esto, lo más importante es el diagnóstico precoz y la concienciación para que se genere un poso de responsabilidad para que se puedan tomar las pertinentes medidas de prevención", explica Toledo.

"A partir de ahí se puede establecer las estrategias de vacunación. Pueden ser pre-exposición, para personas que por sus prácticas sexuales estén asumiendo un riesgo alto o personas con riesgos ocupacionales. O bien, con la comunicación adecuada, se puede recurrir también a la vacunación pos-exposición siempre que sea en un máximo de cuatro días después del contacto funciona muy bien. Incluso para esas personas de riesgo esa vacunación después de cuatro es útil", añade el catedrático.