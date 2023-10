Eva, una de las españolas que participan en el Sínodo: "Queremos escuchar al Espíritu Santo"

Hoy ha comenzado en Roma la última etapa del Sínodo sobre la Sinodalidad, la fase universal. Pero... ¿qué es eso de la sinodalidad?: "Es aprender a caminar juntos. Es la identidad de la Iglesia. O es sinodal, o no es Iglesia. O es una Iglesia donde se vive la comunión y donde todos nos sentimos protagonistas y parte de ella -laicos, pastores y vida consagrada- o, si no, no es Iglesia", explicaba el secretario del Equipo Sinodal español, Luis Manuel Romero, en 'La Linterna de la Iglesia'. Un camino que el Papa nos ha invitado a recorrer, por primera vez, todos juntos.

Porque el Sínodo comenzó en octubre de 2021, en las parroquias y movimientos de todo el mundo, en la fase nacional; después, a nivel continental; y, ahora, a nivel universal, con una reunión en Roma de más de 450 personas de todo el mundo. Trabajarán sobre las conclusiones que se han ido extrayendo de esas diferentes etapas. Pero, como decía el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, hay que dejarse sorprender por el Espíritu Santo: "Vamos a escucharnos y vamos a escuchar a Dios. La capacidad que tenemos que desarrollar es la de abrinos a la sorpresa. El Espíritu siempre nos ha sorprendido y yo creo que, en el Sínodo, lo va a hacer".

Aunque los trabajos comienzan propiamente esta tarde, con el inicio de la primera sesión, el Sínodo ya ha comenzado con la misa de apertura que ha celebrado el Papa esta mañana en la Plaza de San Pedro. Francisco ha pedido que la Asamblea del Sínodo no se convierta en un parlamento: "No estamos aquí para realizar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. Estamos aquí para caminar juntos, con la mirada de Jesús que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge".





"Sin oración, podemos caer en prejuicios y tentaciones"

Y es que este Sínodo trae muchas novedades. Otra de ellas es que, por primera vez, van a participar laicos en igualdad de condiciones que los obispos. Y eso incluye también a las mujeres. Eva Fernández, presidenta de Acción Católica General, es una de esas mujeres que van a participar por primera vez en un Sínodo. En 'Mediodía COPE', ha reconocido que está viviendo esta experiencia "como un regalo". "En estos días de retiro, la experiencia está siendo preciosa. El poder compartir desde la oración, desde los sentimientos y las incertidumbres de todos los participantes", ha afirmado.

Ella, al igual que el resto de participantes del Sínodo, ha participado en la misa que el Papa ha presidido en la Plaza de San Pedro. Lo que más le ha tocado de las palabras del Francisco ha sido cuando ha dicho que hay que escuchar al Espíritu Santo: "Que lo que vamos a hacer no es un parlamento, sino que nos vamos a poner todos a la escucha del Espíritu Santo y se trata de discernir esos caminos que Dios quiere para su Iglesia".

Eva Fernández reconoce que asume la responsabilidad "con ilusión, con un poquito de vértigo... pero que se ha ido disipando en estos días de retiro, porque hemos crecido en una relación de confianza y de amistad entre los distintos participantes, tanto con los cardenales como con los obispos, con los sacerdotes, con otras compañeras... al final lo que queremos es escuchar al Espíritu Santo y abrir mucho el corazón".

En 'Mediodía COPE' ha explicado cómo que se ha preparado para participar en el Sínodo: "Durante todo el mes de septiembre, he rezado mucho más, con el Instrumentum Laboris en las manos y a partir de la Palabra de Dios. Creo que, sin oración, siempre podemos caer en prejuicios, en tentaciones de, a lo mejor, no ser valiente para decir lo que llevo en el corazón... entonces le he pedido, sobre todo, al Señor, que me ilumine", ha concluido Eva Fernández.