Escuela de pastores: ¿Un oficio al alza?

El Foro Económico Mundial estima que los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento en los próximos tres años son: especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático, Especialista en sostenibilidad ambiental, Analista de inteligencia comercial, Analista de seguridad de información, ingeniero en industria tecnológica financiera, analista y científico de datos, ingeniero en robótica, experto en electrotecnología, especialista en transformación digital y operador de equipo agrícola.

Los pastores producen alimentos en los ambientes más duros del mundo, y la producción pastoral mantiene los medios de subsistencia de las poblaciones rurales en casi la mitad del mundo. Tradicionalmente han sufrido incomprensión, marginación y exclusión del diálogo.

Estos últimos van a ser fundamentales en el sector primario, en las labores agropecuarias. Su principal función sería manejar maquinaria para apoyar las actividades agrícolas, como labrar el suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, eliminar sus desechos.

También puede realizar tareas como empacado, irrigación, conducción de vehículos, o aquellas relacionadas con el manejo de equipos utilizados después de la cosecha para descascarar, trillar o desmontar. Son y cada vez más, fundamentales en las labores del campo para que el trabajo funciones de manera eficiente.

Una vez más, no podemos vivir sin la gente que labra nuestras tierras y las que cuidan del ganado.

2026, el año de los pastores

2026 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores. Los pastizales y el pastoreo están vinculados con los diversos ecosistemas, cultivos, identidades, conocimientos tradicionales y experiencia histórica que coexisten en la naturaleza.





Los pastizales respaldan los medios de vida y la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo y reportan muchos beneficios, no solo para los ganaderos, sino también para otras comunidades por medio de la conservación de la biodiversidad, la fijación del carbono y el suministro de agua limpia.

Los pastores sacan el máximo provecho de la variabilidad del entorno mediante la movilidad estratégica estacional.

Elegir ser pastor es apostar por una vida dura. Como subraya la FAO (la organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), "los pastores producen alimentos en los ambientes más duros del mundo, y la producción pastoral mantiene los medios de subsistencia de las poblaciones rurales en casi la mitad del mundo. Tradicionalmente han sufrido incomprensión, marginación y exclusión del diálogo".

Es, además, un oficio que se transmite de padres a hijos, pero en algunas zonas comienza a fallar ese relevo generacional. Pero no todo está perdido, también hay muchos jóvenes interesados por aprender a pastorear, pese a la dureza de las condiciones que van a encontrar para desarrollar esta profesión.

Vocaciones muy jóvenes

Es el caso de Manuel, que a sus 16 años, quiere pasar el resto de su vida rodeado de ovejas, vacas y cabras, escuchando el badajo de sus cencerros en su tierra los Lagos de Covadonga.

"Siempre desde pequeño dije en casa que quería ser ganadero y en casa me decían que eso con los años iba a cambiar", decía en La Linterna de COPE.

Pues no ha cambiado de idea, quiere seguir la tradición familiar, pese a que su abuela Covadonga, una de las pocas pastoras de Asturias le aconseja "la gente joven no sigue porque ven a sus padres, a sus antepasados cómo está la situación del campo que no trabajan nada más que a pérdidas".

Manuel está deseando que acabe este curso, en el que estudia 4º de la ESO para dedicarse de lleno a la ganadería y al pastoreo, es lo que más le gusta y de lo que más sabe.

Y como Manuel hay muchos más jóvenes que quieren dedicarse a la ganadería y aprender el oficio. Para ello se apuntan a las diferentes escuelas de pastores que hay en distintas provincias como Albacete.

Las escuelas de pastores cada vez tienen más alumnos

Y en estas escuelas, a lo largo de cinco días se les habla de lo que se van a encontrar, de la rutina de un pastor, de cómo ordeñar, y cuidar del ganado. Son clases teóricas y prácticas, y el último día, en una explotación ganadera, ven con sus propios ojos, a lo que se van a enfrentar.

Cuando acaban el curso, entran en una bolsa de trabajo, y con altas posibilidades de colocarse, porque, como en muchas provincias, en Albacete, faltan pastores.

Curso de la Escuela de Pastores.





Pedro Luna es monitor de la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha y está muy contento de que este año se hayan apuntado al curso 40 alumnos, "nos ha sorprendido y estamos muy contentos. Estos cursos se llevan celebrando casi dos años en distintas ciudades y en disctintas localizaciones dependiendo de la demanda y sí hay perfiles adecuados para trabajar en el oficio", le explica a Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.

Pese a ser un trabajo duro, subraya el interés que despierta, "no es una regla matemática, a veces te las ves y te las deseas para encontrar el perfil adecuado y otras veces aparecen personas con mucho interés".

El grupo de este año si responde al perfil que se necesita para ser pastor, "gente joven, hombres y mujeres (aunque en proporcion ganan los chicos en un porcentaje de 70 % frente al 30 % de chicas interesadas), y con un denominador comun, están muy interesados en aprender el oficio y trabajar", subraya el maestro.

Pedro destaca que está cuesta cada vez ese "relevo generacional" porque "cada vez se precisa más tecnología y cuesta mucho implantarla, muchas veces los que llegan no vienen de este sector".

En la escuela aprenden que és la ovinotecnia exprés, a diferenciar ovino y caprino, y sus características, "en La Mancha se ordeña el ganado por el tema del queso, en otras regiones se cría el cordero, se hace una carta en función de la demanda. El pastoreo se adapta en función de la zona", recalca.





Pedro hace un alegato a favor de este oficio fundamental no solo en los alimentos que nos proporcionan sino en labores tan básicas como la de prevenir incendios.

Claro, que no todo es bucólico. No consiste en observar la naturaleza de una forma romántica aunque el pastor pase tiempo en el campo o la montaña.

¿La soledad es lo más duro? "Pues depende de la explotación si es muy grande, el garrotero aún existe, pero hay otras partes del pastoreo que son duras como la rutina de ordeñar dos veces todos los días, también sábados y domingos".

Porque el pastor no entiende ni de fines de semana ni de fiestas sean o no de guardar.