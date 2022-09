Empresario español, en Argelia: "No tenemos alternativa, estamos en la ruina"

La invasión de Ucrania por Rusia y el estallido del conflicto armado es la causa principal de la subida de precios de las materias primas energéticas: gas, luz, petróleo. Pero no es la única, en el caso de España la ruptura de relaciones con Argelia han supuesto que el gas se haya encarecido considerablemente al ser el país africano nuestro principal suministrador.

Ruptura de relaciones, fin al Tratado de Amistad que nos unía a España y Argelia, por el giro de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara. Con el cambio de posición de España al respaldar la propuesta marroquí de autonomía sobre la excolonia española, Argelia decidía romper relaciones lo que ha ocasionado muchos problemas a los empresarios españoles que tienen ubicadas allí sus empresas.

Es el caso de Mario Ponce, empresario de la construcción, cuyo negocio se desarrolla a caballo entre Alicante y Argelia. El pasado mes de junio contaba en Mediodía COPE las dificultades que estaba padeciendo para poder cumplir con sus compromisos en el país africano: “mis clientes argelinos me están llamando y tienen la obra a medio hacer y necesitan el mismo producto que yo les vendo. Para la próxima obra ya no me van a buscar a mí, van a buscar a otra persona. Te puedes imaginar las llamadas de presión que yo recibo a diario”.

Mario tiene dos empresas, Sidoal en España, y Poncupe en Argelia. "Tengo ahora mismo para cargar 5 contenedores en Callosa de Segura, en mi almacén. No puedo cargarlos, hay empresas en Argelia que lo necesitan ya. Deberían estar ya allí y no han podido salir."

"Todo ha ido a peor, estamos en la ruina"

Dos meses después, Mediodía COPE se ha vuelto a poner en contacto con Mario para saber si la situación ha cambiado. "Ha empeorado todo, no consigo ni el visado para ir a Argelia" ha subrayado con voz claramente afectada por la situación. Lamenta el empresario alicantino que lleva 15 años trabajando en Argelina que "no me dan ninguna explicación ni nuestro Gobierno que no dice nada ni explicación ni ayuda". Mario Ponce quiere seguir trabajando, pero como Argelia no le deja, al menos pide al Ejecutivo que haga algo, "es muy fuerte no nos da ni una ayuda". Critica haber llegado a este punto por las declaraciones de Pedro Sánchez y su decisión de apoyar a Marruecos en el conflicto del Sáhara, "no tenemos alternativa, estamos en la ruina como suena, llevo tantos años trabajando que para que una persona unilateralmente le dé por hacer unos comentarios, esto no tiene sentido, llega un punto en el que ya uno... qué te cuento".