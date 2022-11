Educar sobre la diabetes para proteger el futuro: "La diabetes tipo 2 no duele por eso pasa inadvertida"

Uno de cada siete adultos, en España, padece diabetes. Una enfermedad que causa la incapacidad total o parcial para que nuestro páncreas pueda generar insulina, provocando que los niveles de glucosa en sangre suban.

Hasta un 90 % de los pacientes presentan diabetes tipo 2: el que con un estilo de vida saludable, alimentación sana y ejercicio puede prevenirse en muchísimos casos. Y esto es fundamental porque se calcula que puede haber más de un 30 % de personas con diabetes en España sin diagnosticar. Y cuando un diagnóstico no se realiza a tiempo o esta enfermedad no se trata adecuadamente puede ocasionarnos muchas complicaciones. Algunas muy graves como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal o ceguera.

Para concienciar sobre esta enfermedad que puede conventirse en un grave padecimiento, el próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la Diabetes y para visibilizarla el domingo 13 de noviembre se celebra la 9ª Carrera por la Diabetes en Madrid patrocinada por Laboratorios Novo Nordisk.

Porque es "muy importante" que esta enfermedad silenciosa se haga visible como ha subrayado en Mediodía COPE la doctora Pilar Martínez, presidenta de ADEMADRID (Asociación Diabetes de Madrid).

¿Por qué decimos que la diabetes tipo 2 pasa desapercibida y la mayoría de los pacientes está sin diagnosticar? "El dar visibilidad a la diabetes es muy importante porque la mayoría de las personas que sufren la diabetes tipo 2 aún no lo saben porque pasa inadvertida; lo buenode la diabetes es que no duele, pero lo malo de la diabetes es que no duele" remarca la doctora Martínez de ADEMADRID que nos alerta de que esta enfermedad "es silenciosa y se determina por una causa secundaria como que la persona acuda a una consulta porque tiene infecciones permanentes de orina, una infección que no sana... y entras en consulta sin diabetes y sales con ella puesta".

"Hay mitos sobre la diabetes por lo que es fundamental informarse bien, porque si el médico nos dice que tengo un poco de azúcar en la sangre lo minimizamos y solo damos importancia a aquella diabetes que obliga a pincharse al enfermo. No podemos tener una visión simplista de la diabetes, es necesaria una educación sobre la diabetes de ahí el lema de este año: Educar para proteger el futuro, porque si uno es consciente de lo que significa convivir con esta patología se pueden combatir otras enfermedades" explica la presidenta de ADEMADRID, la doctora Pilar Martínez.

Alimentación, deporte y huir de la obesidad

Para combatir este padecimiento es fundamental "una alimentación sana, hacer ejercicio, huir de la obesidad. La importancia del deporte, de ahí la carrera que se organiza todos los años y que después de dos años de pandemia se recupera este año" recuerda la doctora Martínez que hace un llamamiento a que nos apuntemos todos a esta carrera y en nuestro día a día a hacer ejercicio para proteger nuestro futuro, nuestra salud.